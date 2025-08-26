Ankara Büyükşehir Belediyesi emekli yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent sınırları içerisinde yaşayan ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik kapsamlı sosyal yardım programları sunuyor. Bu desteklerden, gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan emekliler de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Yardımlar, temel gıda ve temizlik malzemelerinden yakacak ve eğitim desteğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayarak, zor durumdaki ailelere önemli bir yaşam desteği sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emekliler için yaptığı yardımlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntı içinde olan ve gerekli şartları taşıyan emekliler de dahil olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli destekler sunuyor. Bu yardımların temel amacı, toplumsal barışı desteklemek ve yoksulluktan kaynaklanan sorunların önüne geçmek. Sağlanan başlıca yardımlar şunlar:

Temel ihtiyaçlar: Gıda ve temizlik malzemesi, yakacak (kömür), ekmek gibi temel tüketim maddeleri düzenli olarak karşılanır.

Eğitim desteği: Öğrenim gören çocuklar için bot, kaban, çanta ve kırtasiye gibi eğitim materyalleri temin edilir.

Afet yardımları: Belediye, imkanları doğrultusunda Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenenler için de insani yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım merkezleri ve başvuru

Vatandaşlar, hafta içi mesai saatlerinde hizmet veren başvuru merkezlerine giderek ekmek, kömür, Başkent Kart ve diğer tüm sosyal yardımlar için müracaatta bulunabilirler. Başvuru yapılabilecek ana merkezler ve yeni açılan hizmet noktaları aşağıda listelenmiştir:

Ana yardım birimleri:

Etlik Osmanlı İş Merkezi Gıda Yardım Birimi (Keçiören)

Gıda Yardım Birimi Sincan Şubesi (Sincan)

Gıda Yardım Birimi Altındağ Şubesi (Altındağ)

Yeni başvuru merkezleri:

Ahmetler Çocuk Kulübü (Çankaya)

Batıkent Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

Elvankent Aile Yaşam Merkezi (Etimesgut)

Aktepe Çocuk Kulübü (Keçiören)

Yenimahalle Gençlik Merkezi (Yenimahalle)

Çubuk Kadınlar Lokali (Çubuk)

Demetevler Kadın Lokali (Yenimahalle)

Dikmen Kadınlar Lokali (Dikmen)

Gölbaşı Kadınlar Lokali (Gölbaşı)

Hasanoğlan Kadınlar Lokali (Elmadağ)

Şafaktepe Kadınlar Lokali (Mamak)

Şentepe Kadınlar Lokali (Yenimahalle)

Sokakta Çalışanlar Merkezi (Sıhhiye)

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi (Yenimahalle)

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi (Keçiören)

Araplar Aile Yaşam Merkezi (Mamak)

Mamak Gençlik Merkezi (Mamak)

Altındağ Gençlik Merkezi (Altındağ)

Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi (Yenikent)

Sincan Aile Yaşam Merkezi (Sincan)

Ayaş Kadınlar Lokali (Ayaş)

Elmadağ Gençlik Merkezi (Elmadağ)

Bala Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü (Bala)

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi (Kahramankazan)

Kızılcahamam Gençlik Merkezi Çocuk Kulübü (Kızılcahamam)

Akyurt Aile Yaşam Merkezi (Akyurt)

Kalecik Aile Yaşam Merkezi (Kalecik)

Polatlı Aile Yaşam Merkezi (Polatlı)

Şereflikoçhisar AYKOME

Çamlıdere AYKOME

Nallıhan AYKOME

Haymana (Fen İşleri)

Beypazarı (Fen İşleri)

Ankara Büyükşehir Belediyesi emekli yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Yardım başvurusu süreci belirli kriterlere dayanıyor. Ankara il sınırları içinde yaşayan ve aylık geliri TÜİK tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan emekliler ve diğer vatandaşlar başvuru yapabilir. Başvuru süreci şu adımları içeriyor:

Gerekli belgeler: Başvuru için yoksulluk belgesi, adrese dayalı aile beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopileri gerekiyor. Başvuru merkezinde bir başvuru formu doldurulur. Değerlendirme: Başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taraması yapılır ve başvuru sahibinin adresinde sosyal inceleme gerçekleştirilir. Onay Süreci: Yapılan incelemeler sonucunda ailenin aylık gelirinin belirlenen yoksulluk sınırının altında olduğu tespit edilirse yardımlar düzenli olarak aileye ulaştırılır.

Başvurular, yukarıda belirtilen merkezlere şahsen yapılabileceği gibi, online olarak aşağıdaki internet adresleri üzerinden de gerçekleştirilebilir: