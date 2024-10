Altın Portakal'da en iyi film 'Mukadderat'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kapanış töreni Cam Piramit’te düzenlendi. Törende ödül alanlar büyük sevinç yaşadı. Törende ilk ödüller bu sene ilk defa düzenlenen ‘Sinema Okulları Öğrenci Filmleri’ kategorisindeki filmlere verildi.

Törende konuşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, 1997 yılında Altın Portakal Film Festivali’ne katıldığını söyledi. Özpetek, "Antalya’ya 1997 yılında Hamam filmi ile katıldım. Cannes film festivaline katıldı ve sonra Antalya’ya geldi. Burada yarışmaya katıldım. Çok zor ve yalnız olduğum günler oldu burada. Zannetmiyordum ödül alacağımı. ‘Bu film ahlaka karşı çok zor’ diyorlardı. 1997 yılında Antalya çok değişikti. En iyi film ve en iyi yönetmen olmuştum o dönem. Şok olmuştum" dedi. Kadınlar için çok şeylerin söylendiğini ve çok konuşulduğunu da söyleyen Özpetek, "Binlerce kadın öldürüldü. Bunlar için bir dakika alkışlayalım ya da sessizlik istesem. En çok her birimizin bunun sorumluluğunu üzerimize almamız lazım. Önemli olan kültürel bir değişim. Sinema burada önemli bir unsur" diye konuştu.

ULUSAL UZUN METRAJ ÖDÜLLERİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film ödülü Mukadderat’a verildi. Filmin kadrosu ödülü almak için sahneye çıktı. Oyuncu Nur Sürer ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Çocuklardan ve kadınlardan elinizi çekin. Ağaçlardan, hayvanlardan elinizi çekin. Takvim yapraklarına her gün bir acı sığdıran bir ülkeyiz biz" dedi.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü Belkıs Bayrak’ın yönettiği Gülizar filmine verildi. Bayrak, "Kadınlar üzerine çok şey konuşuldu. Konuşkan bir toplumuz ve duygularımızı konuşmadığımızı düşünüyorum. Ülkemin kadınlarına, kendi ülkesine, sınırlarına sahip çıkmayan Filistinli kadınlara armağan ediyorum" dedi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe filmine verildi. Necmi Sancak, ödülü almaya kuzeni down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak ile birlikte çıktı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen ödülü, Ayşe filminden dolayı yönetmen Necmi Sancak’a verildi. Çok defa ödül almak için sahneye çıkan Sancak, "Ne diyeceğimi bilemiyorum, herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Cahide Sonku Ödülü'nü, Gülizar filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül aldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü, Ümit Ünal’ın yönettiği Evcilik filmine verildi. Ünal, "Senaryo kağıt üzerinde kelimelerden ibaret ama o senaryoya inanlar lazım. Bana inanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak’ın yönettiği Balinanın Bilgisi’ne, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü Melike Kasaplar’ın yönettiği Fidan filmine, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü Meral Aktan’ın yönettiği Gülizar filmine verildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu ödülü iki kadın oyuncuya verildi. Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat filmindeki rolüyle Nur Sürer ödüle layık görüldü. Sürer ödülü aldıktan sonra, "45 yıllık oyunculuk hayatımın yolculuğunda bana dokunan tüm yönetmen arkadaşlarıma ve esasında ödülümü değersizleştirilen 40 yıl önce Paris’te yaşamını yitiren biz sinemacıların en kıymetlisi ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi.

Binnur Kaya ise "Bu ödülü Nur Sürer ile paylaşmak çok onur verici. Hayatını sevdiklerine adayan ve göz göre göre kaybeden tüm kadınlar için almak istiyorum. Kadınlar yardım istediler, bağırdılar ve seslerini duyurdular. Görüldü de. Şimdi konuşmak değil eylem zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadını, çocuğu aileyi, erkeği koruyandır. Keşke sahip çıkabilseydik" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu ödülü Evcilik filmindeki rolünden dolayı Nejat İşler’e verildi. Ödülü alan İşler, 'Teşekkür' demekle yetindi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü, Fidan filmindeki rolüyle Ayça Bingöl aldı. Bingöl ödülü aldıktan sonra, "Çok şaşırdım gerçekten çok şaşkınım. Samimi olarak söylüyorum beklemiyordum. Bu filmin bütün yolculuğuna şahitlik ettim. İçinde yer aldım. Tamamen can dostumla bir yola çıkmıştık. Hepimiz adına alıyorum" dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Mukadderat filmindeki rolüyle Osman Sonant’a verildi. Sonant ödülü aldıktan sonra, "Bu ödülü yaşamak ve var olmak üzere mücadele eden tüm kadınlara armağan ediyorum" dedi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Balinanın Bilgisi filmiyle Murat Has kazandı. Ödülünü alan Has, tüm jüri üyelerine teşekkür etti.

FİLM YÖN Özel Ödülü’nü belirleyen jüri üyeleri ödülü geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Tomris Uyaroğlu anısına verdiler. Ödül, Ayşe filminin yönetmeni Necmi Sancak’a verildi.

KISA FİLM ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film Ödülü’nü Yönetmen Cansu Baydar’ın Neredeyse Kesinlikle Yanlış filmi aldı. Baydar, çok güzel bir hafta geçirdiklerini ve güzel arkadaşlıklar kurduklarını söyledi. Baydar, "Canım aileme çok teşekkür ediyorum. Altın Portakal, tarihi boyunca sansüre karşı direnen sanatçılara ev sahipliği yaptı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diye konuştu.

Kısa Film Jüri Özel Ödülü, Yönetmen Ece Dizdar’ın Mükemmel filmine verildi. Ödülü almak için sahneye çığlık atarak gelen Dizdar, "Bana şahane bir hafta yaşattınız. Festivalde fısıltılar dolaştı ve kısa filmlerin çok iyi olduğu haberleri dolaştı. 40’lı yaşlar çok iyiymiş ve kendimi buldum. 6 Şubat depreminde setimizi iptal etmek üzereyken bana ‘Hayır bu filmi yapmalısın’ diyen ekibe de teşekkür ederim. Bu anı, bu mesleği seçmiş olmamı görmemiş olan annem ve babama armağan ediyorum" dedi.

BELGESEL ÖDÜLLERİ

En İyi Belgesel Film ödülü Yönetmen Fatma Karakuş Kaçmaz’ın Kadranı Olmayan Saat eserine verildi. Kaçmaz ödülü aldıktan sonra "Çok heyecanlıyım benim ilk filmim. Bağımsız sinemaya destek olan festival jürisine teşekkür ederim. Etik değerleri olan bilim ve sanat yaşarı. Şüphesiz İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Barışın içinde yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam" diye konuştu.

Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü, Yönetmen Ali Kemal Pasiner’in Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler eserine verildi. Pasiner, "Bana inanan ve katkısı bulunan torun Rahmi Eyüboğlu’na teşekkür ederim" dedi.

ULUSLARARASI YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü, Ana Guevara ve Leticia Jorge’nin yönettiği Beni Sakın Bırakma filmine verildi.

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Yönetmen Nader Saeivar’ın The Witnes filmine verildi.

Ödülünü alan İranlı yönetmen Saeivar, "Bu ödül benim değil. Bu ödül bende emanet. Bir gün İran’da kadınlar özgürlüğe kavuşunca kadınlara vereceğim" dedi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen Ödülü, Köpek Hırsızı filmi yönetmeni Vinko Tomicic Salinas’a verildi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, The Girl With The Needle (Şişli Kız) filmindeki performansıyla Vic Karmen Sonne’ye verildi.

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Köpek Hırsızı filmindeki performansıyla Franklin Aro’ya verildi.

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Nadim Güç (Mukadderat)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Belkıs Bayrak (Gülizar)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

Cahide Sonku Ödülü: Yağmur Ergül (Gülizar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni: Murat Has (Balinanın Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü: Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü: Melike Kasaplar (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan (Gülizar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Binnur Kaya (Ayşe) – Nur Sürer (Mukadderat)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nejat İşler (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ayça Bingöl (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Osman Sonant (Mukadderat)

Film Yön Özel Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

En İyi Belgesel Film: Fatma Karakuş Kaçmaz (Kadranı Olmayan Saat)

Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü: Ali Kemal Pasiner (Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler)

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film: Cansu Baydar (Neredeyse Kesinlikle Yanlış)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Ece Dizdar (Mükemmel)

Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Ana Guevara ve Leticia Jorge (Beni Sakın Bırakma)

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Nader Saeivar (Şahit)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen: Vinko Tomicic Salinas (Köpek Hırsızı)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu: Vic Karmen Sonne (Şişli Kız)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu: Franklin Aro (Köpek Hırsızı)

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri’nde jüri özel ödülü: Döngü (Ramazan Yakut)

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri’nde En İyi Film Ödülü: Aldulhalim Erez (Sistem)