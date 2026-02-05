ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI || 5 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI 2026! Çeyrek Altın, gram altın ne kadar? 5 Şubat altın fiyatları neden düşüyor?
Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Canlı altın fiyatlarını takip edenler, özellikle “yarım altın fiyatı”, “çeyrek altın ne kadar 2026 bugün”, “ata altın fiyatı” ve “kuyumcu altın fiyatları canlı” aramalarına yoğunlaşıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar gram altın yorumlarını yeniden ön plana çıkarırken, 5 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar ve yatırımcılar, ons altındaki geri çekilme ile dolar endeksindeki yükselişi yakından takip ediyor. Peki bugün çeyrek altın kaç TL, yarım altın fiyatı ne durumda? İşte canlı altın verileri ve piyasadaki son durum…
Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD merkezli ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen değerli metallerdeki hızlı geri çekilmeyi yakından takip ediyor.
FED’İN MESAJLARI ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimlerine acele etmeyecekleri yönündeki açıklamaları, altın ve gümüş satışlarını hızlandırdı. Fed üyesi Lisa Cook’un, iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinden ziyade kalıcı enflasyon risklerine odaklanılması gerektiğini vurgulaması, yatırımcıların “uzun süre yüksek faiz” algısını güçlendirdi. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı yarattı.
Ek olarak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı için şahin bir isim olan Kevin Warsh’ı gündeme getirmesi ve faiz politikasıyla ilgili çelişkili mesajlar vermesi, küresel piyasadaki belirsizliği artırdı. Analistler, bu çelişkili sinyallerin kısa vadede altın fiyatlarında oynaklığı yükseltebileceğine dikkat çekiyor.
Güncel Altın Fiyatları (TL ve Dolar)
Gram altın: 6.815,22 TL
Çeyrek altın: 12.141,00 TL
Yarım altın: 24.283,00 TL
Tam altın: 49.087,54 TL
Cumhuriyet altını: 48.418,00 TL
Gremse altın: 123.095,29 TL
Ons altın: 4.878,07 dolar
Analistler, altının kısa vadede Fed politikaları ve ABD–İran gerilimi gibi küresel risklerden etkilenmeye devam edeceğini belirtiyor. Yatırımcıların, özellikle gram altın ve ons altın fiyatlarındaki günlük dalgalanmaları yakından takip etmesi öneriliyor.