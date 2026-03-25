ALES BAŞVURU TARİHİ 2026: ALES başvuruları başladı mı? Sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM, 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) ile ilgili tarihleri duyurdu. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday ise bu noktada ALES başvurularının nasıl yapılacağını ve sınav ücretini araştırmaya başladı. Peki, ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2026 ALES başvuru ekranı...
ALES 2026 başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ‘2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ (2026-ALES/1) başvurularının 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
ÖSYM'DEN ALES AÇIKLAMASI
ÖSYM’den yapılan açıklamada, "2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 25 Mart-2 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 25 Mart 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
ALES başvuru kılavuzu için tıklayın
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026-ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece sınav ücreti belli oldu.
Kılavuza göre ALES/1 sınav ücreti 1200 TL olarak belirlendi.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.