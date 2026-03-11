Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi eski sanayi köprüsü altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi istikametinde kavşağa katılan Mustafa Ç. idaresindeki 68 AFL 719 plakalı Honda marka araç ile makas istikametinden eski sanayi kavşağına giren 68 AJ 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.