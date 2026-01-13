Aileye gönderilecek Miraç Kandili mesajları 2026: Anneye, babaya, akrabalara özel dualı, hadisli, ayetli ve anlamlı kandil mesajları & sözleri

Haberin Devamı

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili geldi çattı. Bu mübarek gecede uzaktaki akrabalarımıza bir mesajla ulaşmak, anne ve babamızın hayır duasını almak en güzel ibadetlerden biridir.

Sizin için en özel ve anlamlı Miraç Kandil'i mesajlarını derledik. İşte anneye, babaya, akrabalara özel dualı, hadisli, ayetli ve anlamlı kandil mesajları ve sözleri...

ANNE VE BABAYA ÖZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Canım annem, dizinin dibi cennet kokanım... Bu mübarek Miraç gecesinde dualarımda en başta sen varsın. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, kandilin mübarek olsun."



Babaya: "Ailemizin çınarı, güven kapım canım babam... Peygamber Efendimizin (SAV) göğe yükseldiği bu kutlu gecenin feyzi üzerine olsun. Miraç Kandilin mübarek olsun."



"Varlığıyla dünyamı güzelleştiren sevgili anne ve babam; Miraç mucizesinin bereketi hanenize, huzuru kalbinize dolsun. Ellerinizden öper, mübarek kandilinizi kutlarım."

"Ailece nice huzurlu kandillere... Miraç Kandilimiz mübarek olsun."



"Dualarda buluşmak ümidiyle; tüm ailemizin Miraç Kandili kutlu olsun."



"Bu gece göğe yükselen dualarımızda tüm sevdiklerimizin adı var. Hayırlı Kandiller!"

AKRABALARA VE KARDEŞLERE MİRAÇ KANDİLİ TEBRİKLERİ

"Değerli akrabalarım; birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, duaların semada buluştuğu hayırlı bir kandil dilerim. Miraç Kandilimiz mübarek olsun."



"Canım kardeşim, hayat yolunda omuz omuza yürüdüğümüz gibi dualarda da bir olalım. Miraç’ın nuru yolunu aydınlatsın. Hayırlı kandiller."



"Uzakta olsak da kalplerimizin bir olduğu tüm akrabalarımın Miraç Kandili'ni tebrik eder; sağlık, afiyet ve huzur dilerim."