Ağrı'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı

02.09.2025 - 15:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ağrı'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İl merkezine bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan Yunus Kerici'den haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede dedektör köpeklerle arama kurtarma çalışması başlattı.

AFAD ekipleri, Yazıcı Barajı'nın kıyısında ve su yüzeyinde botlarla çalışma yürüttü.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi de arama kurtarma ekiplerine yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

