Ağız çalkalamak, gargara yapmak orucu bozar mı? DİB oruçluyken ağız çalkalama fetvası

30.01.2026 - 01:29
Ramazan ayının gelişiyle birlikte pek çok konuda araştırmalar hız kazandı. Bunlardan birisi de oruçluyken ağız çalkalamak, gargara yapmaktır. Orucu bozan durumlardan sakınmak isteyen kişiler, ağız çalkalamanın orucu bozup bozmayacağı konusunu merak ediliyor.

Gargara yapmak ya da ağız çalkalamak orucu bozan haller arasında mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalara göre hareket edebilirsiniz.

GARGARA, AĞIZ ÇALKALAMA ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruç tutmanın faziletlerini sonuna kadar yaşamak isteyen müslümanlar için oruç bozan haller merak edilir. Pek çolk şeye dikkat etmek, uzak durmak mühimdir. Oruçluyken gargara yapmak da bu konuların başında gelir.

Gargara yapmak ya da ağız çalkalamak yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Herhangi bir şey yiyip içtiğiniz zaman oruç bozulabilir. Ancak, gargara yaparken suyu yutmayacağınız için orucu bozmaz.

ORUÇLUYKEN GARGARA YAPMAK DURUMUNDA KALIRSANIZ DİKKATLİ OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

