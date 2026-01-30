Ağız çalkalamak, gargara yapmak orucu bozar mı? DİB oruçluyken ağız çalkalama fetvası

Gargara yapmak ya da ağız çalkalamak orucu bozan haller arasında mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalara göre hareket edebilirsiniz.

GARGARA, AĞIZ ÇALKALAMA ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruç tutmanın faziletlerini sonuna kadar yaşamak isteyen müslümanlar için oruç bozan haller merak edilir. Pek çolk şeye dikkat etmek, uzak durmak mühimdir. Oruçluyken gargara yapmak da bu konuların başında gelir.

Gargara yapmak ya da ağız çalkalamak yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Herhangi bir şey yiyip içtiğiniz zaman oruç bozulabilir. Ancak, gargara yaparken suyu yutmayacağınız için orucu bozmaz.

ORUÇLUYKEN GARGARA YAPMAK DURUMUNDA KALIRSANIZ DİKKATLİ OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.