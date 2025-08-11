Adli Tıp Kurumu personel alımı: Adli Tıp Kurumu 155 personel alacak (2025)

Haberin Devamı

Adli Tıp Kurumu, yayınladığı personel alımı ile 2025 yılı içerisinde 155 personelin işe alınacağını duyurdu. Bu ilana başvurabilmek için aşağıdaki genel ve özel şartların taşınması gerekiyor:

2024 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 60 puan, diğer pozisyonlar içinse en az 70 puan almış olmak.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartları sağlamak.

Bu ilanın 4. maddesinde ve Ek-1'de belirtilen özel şartları karşılamak.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek.

Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Adli Tıp Kurumu personel alımı - genel şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanun'un belirlediği yaş şartlarını taşımanız gerekiyor. İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmanız gerekiyor. Askerlik: Askerlikle ilişiğinizin olmaması (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmanız) şart.

Askerlikle ilişiğinizin olmaması (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmanız) şart. Adli durum: 657 sayılı Kanun'un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamanız bekleniyor.

657 sayılı Kanun'un 48/1-A/5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamanız bekleniyor. Sağlık: Görevinizi yapmanıza engel olacak bir akıl hastalığınızın bulunmaması gerekiyor.

Görevinizi yapmanıza engel olacak bir akıl hastalığınızın bulunmaması gerekiyor. Öğrenim: Başvurduğunuz pozisyon için gerekli olan öğrenim şartını son başvuru tarihi itibarıyla sağlamış olmalısınız.

Başvurduğunuz pozisyon için gerekli olan öğrenim şartını son başvuru tarihi itibarıyla sağlamış olmalısınız. Boy-kilo: İnfaz ve Koruma Memurluğu pozisyonu için boy-kilo ölçümü sözlü sınav sırasında yapılacaktır. Şartları sağlamayan adaylar sözlü sınava alınmayacak.

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru bilgileri

Başvuru tarihleri: Başvurular 13 Ağustos 2025 saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 saat 23:59'da sona erecek.

Başvurular 13 Ağustos 2025 saat 10:00'da başlayıp, 26 Ağustos 2025 saat 23:59'da sona erecek. Başvuru şekli: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru hakkı: Her aday, her pozisyon için yalnızca bir başvuru yapabilir.

Adli Tıp Kurumu personel alımı değerlendirme ve sınav süreci

Sıralama: Başvurular, KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanacak.

Başvurular, KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanacak. Sözlü sınav hakkı: İlan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

İlan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav yeri ve tarihi: Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu'nun İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında yapılacak. Sınav tarihleri daha sonra Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinde duyurulacak.

