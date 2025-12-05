GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adıyaman Kahta'da silahlı kavga: 2’si ağır 5 yaralı

05.12.2025 - 23:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Girne Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin K.(68), Regaip A. (27), Sadır G., (32), Mustafa A., (34) ve Remzi A., (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

