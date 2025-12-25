Adetliyken kuran dinlenir mi? Adetliyken kuran okunur mu?

Haberin Devamı

İslam hukukunda adet halindeki kadının ibadetleri konusunda mezhepler arasında farklı içtihatlar bulunuyor. Çoğunluk görüşü tilaveti yasaklasa da, dua niyetiyle okunan ayetler ve eğitim sürecindeki kadınlar için özel durumlar mevcut. Peki, telefon veya tabletten Kur’an dinlemek caiz mi? İşte Diyanet’in resmi sitesinde yer alan o kritik bilgiler...

ADETLİYKEN KURAN OKUNU MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de “Resûlullah’ı Kur’an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali’nin “Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur’an okurdu.” (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.

Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü’l-Cellâb, et-Tefrî’, I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32).

ADETLİYKEN KURAN DİNLENİR Mİ?

Günümüzde Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur’an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, adetliyken Kur'an okuma konusundaki temel esaslar şöyledir:

Mezheplerin Genel Görüşü (Hanefî, Şâfiî, Hanbelî):

Bu üç mezhebe göre, adetli kadınlar kural olarak Kur’an okuyamazlar. Bu görüş, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu konudaki hadis-i şeriflerine dayanmaktadır.

İstisna: Dua ve zikir kastıyla, içinde dua anlamı barındıran ayetlerin (Örneğin: Rabbena duaları) okunmasında bir sakınca görülmemiştir.

Mâlikî Mezhebi ve Eğitim Kolaylığı:

Mâlikî mezhebindeki bazı içtihatlara göre, Kur’an eğitim ve öğretiminin aksamaması adına kadınların bu dönemde Mushaf’a dokunabileceği ve okuyabileceği kabul edilmiştir. Diyanet, günümüzde eğitim görenlerin bu görüşle amel edebileceğini belirtmektedir.

Kur’an Dinlemek Caiz mi?