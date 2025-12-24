Adetliyken hangi dualar okunur? Regl döneminde okunabilecek sureler, zikirler ve Esmaül Hüsna

Haberin Devamı

İslam dinine göre kadınlar özel hallerinde namaz kılmak, oruç tutmak ve Kur’an-ı Kerim’e el sürmek gibi ibadetlerden muaf tutulmuştur. Ancak bu durum, zikir ve dua kapılarının kapandığı anlamına gelmez. Alimler, bu dönemin manevi bir dinlenme ve farklı ibadetlerle yakınlaşma süreci olduğunu belirtmektedir.

ADETLİYKEN KUR'AN-I KERİM OKUNUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; adetli bir kadının Kur'an-ı Kerim'i tilavet (okuma) amacıyla okuması caiz değildir. Ancak dua niyetiyle içinde ayet geçen duaları okumasında bir sakınca yoktur. Örneğin; Fatiha suresini birine Kur'an öğretmek veya sevap kazanmak için değil, Allah'tan yardım istemek ve dua etmek niyetiyle okuyabilirler.

REGL DÖNEMİNDE OKUNABİLECEK BAŞLICA DUALAR VE ZİKİRLER

Özel günlerinizde kalbinizi ferahlatacak ve maneviyatınızı canlı tutacak başlıca seçenekler şunlardır:

1. Tövbe ve İstiğfar Duaları

Günahların bağışlanması için çekilen istiğfarlar, özel günlerde en çok tavsiye edilen ibadetlerin başında gelir.

Okunuşu: "Estağfirullah el-azim ve etubü ileyh."

Anlamı: "Azim olan Allah’tan bağışlanma dilerim ve O’na tövbe ederim."

2. Salavat-ı Şerife Getirmek

Peygamber Efendimiz’e (S.A.V) selam göndermek, her durumda yapılabilecek en faziletli zikirlerden biridir.

Örnek: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed."

Haberin Devamı

3. Dua Niyetiyle Okunacak Sureler

İçinde dua anlamı barındıran şu sureler, dua kastıyla ezberden okunabilir:

Fatiha Suresi (Hamd ve dua niyetiyle)

İhlas, Felak ve Nas Sureleri (Korunma ve sığınma amacıyla)

Ayetel Kürsi (Dua ve korunma niyetiyle)

4. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

İmanın tazelenmesi için en güçlü zikirlerdir.

"La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah."

5. Esmaül Hüsna (Allah'ın 99 İsmi)

Allah'ın güzel isimlerini zikretmek için abdestli olma veya özel gün dışında olma şartı yoktur. "Ya Şafi", "Ya Rezzak", "Ya Fettah" gibi isimlerle Allah'a yakarışta bulunulabilir.



Adetliyken dini kitaplar (tefsir, fıkıh, hadis) okunabilir mi? Evet, Kur'an ayetlerinin orijinal metnine dokunmamak kaydıyla tefsir, hadis, ilmihal ve dini hikaye kitaplarını okumak caizdir.

Regl iken ezan duası yapılabilir mi? Evet, ezan okunduktan sonra yapılan ezan duası ve her türlü şahsi münacat (istek duası) yapılabilir.

Kandil gecelerinde adetli olanlar ne yapmalı? Kandil gecesinin manevi feyzinden yararlanmak için bol bol salavat çekebilir, tövbe edebilir ve İslam alemi için dua edebilirler.