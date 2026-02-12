Adana'da sözleşmeli personel alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı, 1 Nisan'da işbaşı...

Haberin Devamı

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Adana ve çevresindeki hidroelektrik santrallerinde görev yapacak 17 personel için açık ihale düzenliyor. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında yapılacak ihale, 5 Mart 2026 tarihinde saat 10.00’da EKAP üzerinden elektronik teklif yöntemiyle gerçekleştirilecek. E-tekliflerin açılacağı adres ise EÜAŞ Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü olarak duyuruldu.

İHALE KAPSAMINDAKİ GÖREVLER

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; ihale kapsamında işe alınacak personel, iki yıl süreyle çevre temizliği, yemekhane, lokal, çay ocağı hizmetleri, kalorifer sistemi işletimi, bahçe bakımı ile tadilat ve inşaat onarım işlerinde görev alacak. Hizmet alımı malzemesiz olarak yapılacak.

ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞI İLLER VE TESİSLER

Çalışmalar, Seyhan, Yüreğir ve Kahramanmaraş ilçelerindeki HES tesislerini kapsıyor. Bu kapsamda; Seyhan 1 HES, Seyhan Barajı, Seyhan 2 HES Mestanzade Mahallesi, Yüreğir HES Ali Hocalı Mahallesi ve Sır HES Büyük Sır Köyü civarında hizmetler yürütülecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİ

İşe başlama tarihi 1 Nisan 2026 olarak belirlenirken, sözleşme süresi 31 Mart 2028’e kadar devam edecek. Böylece EÜAŞ, HES tesislerinde uzun vadeli ve düzenli bir hizmet organizasyonunu hayata geçirmiş olacak.

FİRMA KOŞULLARI VE TEKLİF ŞARTLARI

Firmalardan güçlü mali yapı ve son beş yıl içinde benzer hizmet alımı deneyimi şartı aranıyor. Kamu veya özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet alımı iş deneyimi benzer iş olarak kabul edilecek.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Yerli isteklilere açık olan ihalede konsorsiyumla teklif verilemeyecek. Geçici teminat tutarı ise teklif bedelinin en az yüzde 3’ü olacak.