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Adana'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör mağazaya daldı!

26.03.2025 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat GÜLER/ADANA,(DHA)-

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Adana'da ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı traktör, giyim mağazasına girdi. 1 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı, üzerinde çocuklar dahil 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak giyim mağazasına girdi.

Adanada ehliyetsiz sürücünün kullandığı traktör mağazaya daldı

Mahallelinin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörden düşerek yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde; 2 çocuğun traktörden kaçtığı, traktörün de yolun dışına çıkarak iş yerine girdiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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