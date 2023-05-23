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Adana'da 45 dakika sağanak! Yollar göle döndü, ağaçlar araçların üzerine devrildi

Adana'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler göle döndü, kökü zayıf ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Öte yandan Mersin'de de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Tarsus ilçesinde araçlar suya gömülürken tarım alanları zarar gördü.

23.05.2023 - 08:04 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana'da 45 dakika sağanak! Yollar göle döndü, ağaçlar araçların üzerine devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu il merkezinde sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, merkez Seyhan ilçesinden geçen sulama kanalının bazı noktalarında taşma meydana geldi.

Öte yandan yollarda birikip, nehir gibi akıntıyla ilerleyen yağmur sularının sulama kanalına akması, şelale görüntüsü oluşturdu. Fırtına nedeniyle kökü zayıf bazı ağaçlar ise araçların üzerine devrildi.

Sabah işe gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise göle dönen yollarda arızalandı. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak etkisini yitirirken, kentte yağmur hafif şekilde yağmaya devam ediyor.

MERSİN'DE SAĞANAK

Mersin’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Tarsus ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar suya gömüldü.

İlçede tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Meteoroloji'den gelen uyarı üzerine teyakkuza geçen ekipler, sabahın erken saatlerine kadar çalışma yaptı.

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