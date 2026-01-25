Açıklama geldi! Dar gelirli ailelere doğal gaz müjdesi
Erzincan’da doğal gaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti. Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirildi.
Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.