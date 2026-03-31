750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi: Yerinde dönüşümde dev destek paketi!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afetlerden etkilenen 18 ilde Temmuz 2023'te başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında verilen desteklerle vatandaşların yeni ev ve iş yerlerine kavuşmasını sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi, depremden etkilenen bölgelerde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sunarak yaraları sarmayı hedefledi.

Proje kapsamında, konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi, ayrıca her bağımsız bölüm için 40 bin TL proje desteği sağlandı.

18 ilde 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında 108 bin başvurunun yüzde 80'i tamamlandı. Kalanların ise inşaat süreci devam ediyor.



"Bu hükümetimizin muazzam bir projesiydi"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "7452 sayılı afet yasası ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle desteklenen 11 ilde yerinde dönüşüm projesine 108 bin başvuru yapılmıştır. Bunun da aşağı yukarı yüzde 80'i tamamlanmıştır. Tamamlanmayanlar da inşaatına devam etmektedir. Bu hükümetimizin muazzam bir projesiydi. 750 bin hibe, 750 bin 2 yıl ödemesiz ayda 7 bin TL faizsiz ödeme ile ve 40 bin TL proje desteği ile dünyada eşi benzeri olmayan bir projeydi vatandaşlarımızın lehine olan. Bundan da 11 deprem bölgemiz, 108 bin hak sahibi müracaat etmiştir ve bu işlemler devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Yerinde dönüşüm projeleriyle birlikte evlerin yenilendiğini belirten Karslıoğlu, "Biliyorsunuz bilim ve fen kurallarına göre işlem görmeyen binalarımız depremde orta hasar, az hasar şeklinde değerlendirilmiştir. Yerinde dönüşüm projesi de evini sağlam yap, en azından tabut halinde oturma, bilim ve fen kurallarına göre mühendislik hizmeti alan bir binada otur anlamına geliyor. Dediğim gibi dünyada eşi benzeri olmayan yerinde dönüşüm muazzam bir projeydi" diye konuştu.