72 saattir devam eden aşırı yağışlar Söke'de hayatı olumsuz etkiliyor

İl genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle, özellikle dağlık alanlarda heyelan yaşanırken yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri Söke oldu. Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde toprağın suya doyması neticesi yolda göçme meydana geldi. Bu sırada çöken yolun üzerinde park halinde bulunan biri midibüs diğeri otomobil 2 araç zarar gördü.

Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken yaşanan heyelanda can kaybı ve yaralanma olmaması teseli kaynağı oldu.

Öte yandan Aydın-Söke yolunda yağışlar sonucu dağlardan karayoluna ulaşan sel suları nedeniyle kara yolu adeta göle döndü. Zaman zaman ulaşımda aksaklıklara neden olan sel suları ekiplerin müdahalesi ile temizlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini düşüreceğini belirtti.