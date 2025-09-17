3000 rakımda üretiliyor! Lezzetine doyum olmuyor

Haberin Devamı

Toplanan üzümler, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerle suyu çıkartıldıktan sonra cevizli sucuk ve pestile dönüşüyor. Yüksek rakımda, doğal kaynak sularıyla beslenen bağlarda yetişen siyah üzümler, güçlü tadı ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Hasadın ardından kurulan kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, cevizle buluşturularak sucuk haline getirilirken; bir kısmı da ince sergilerde kurutularak pestile dönüştürülüyor.

Günlüce köyü sakinlerinden Medeni Arslan, bu geleneğin sadece bir geçim kaynağı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu söyledi. Arslan, "Mereto'nun havası, toprağı ve suyuyla yetişen üzümümüzün tadı bambaşkadır. Cevizli sucuk ve pestilimiz de bu yüzden çok rağbet görüyor" dedi.

Hem yöresel ürünlerin tanıtımına hem de köy ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Arslan, Mereto Dağı'nın eteklerinde başlayan bu bereketli yolculuğun, kış sofralarını tatlandıracak cevizli sucuklar ve pestillerle hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de çevre illere göndererek Batman'ın lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını kaydetti.