2026 KPSS başvuruları ne zaman?
2026 yılı için KPSS başvuruları hangi tarih aralığında olacak? İşte tüm bilinenler.
2026 yılı KPSS başvuruları, henüz 2025 yılı içerisinde olduğumuz bu dönemde sınava girecek kişilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Sınava hazırlık sürecini buna göre değerlendirecek olan adaylar, sınav tarihinin tam olarak netleşmesini bekliyor. Peki 2026 yılı KPSS başvuruları tam olarak ne zaman olacak?
KPSS başvurularının yıllara göre dağılımı
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuruları, sınav takviminin en önemli aşamalarından biridir ve adayların bu tarihleri takip etmesi büyük önem taşıyor. Aşağıda, yıllara göre düzenlenmiş KPSS başvuru tarihlerini bulabilirsiniz.
İşte KPSS başvuru tarihlerinin kronolojik listesi:
- 2020: 15 - 30 Eylül 2020
- 2021: 28 Mayıs - 14 Haziran 2021
- 2022: 03 - 15 Ağustos 2022
- 2023: 16 - 29 Mayıs 2023
- 2024: 18 - 30 Temmuz 2024
- 2025: 06 Haziran - 10 Temmuz 2025
2026 KPSS başvuru tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak son yıllardaki başvuru dönemlerinin genellikle Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapıldığı göz önüne alındığında, 2026 yılı için de başvuruların bu zaman aralığında (muhtemelen Haziran sonu - Temmuz ortası gibi) gerçekleştirilmesi beklenebilir. Kesin ve net tarih için ÖSYM'nin ilerleyen aylarda yayınlayacağı 2026 sınav takvimini takip etmek gerekiyor.