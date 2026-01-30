2025 aile yılı projeleri bir bir hayata geçiyor! Ücretsiz aile danışmanlığı 7 bölgede 7 ilde pilot uygulama olarak başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 'Aile Yılı' kapsamında devrim niteliğinde bir projeye imza attı! Artık aileler, evlerinden çıkmadan uzman psikolog ve aile danışmanlarıyla çevrimiçi ortamda buluşabiliyor. Türkiye’nin 7 bölgesini temsil eden 7 pilot ilde başlayan 'e-Ailem' sistemiyle; boşanma süreci, evlilik öncesi hazırlık ve anne-baba becerileri gibi kritik konularda ücretsiz destek sağlanıyor. Gizlilik ve güvenlik ilkesiyle yürütülen bu dijital destek projesi, aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, hangi iller kapsamda ve nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi (2024-2028) çerçevesinde çalışmalarını hızlandıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, danışmanlık hizmetlerini dijital dünyaya taşıdı. 81 ilde fiziksel olarak süren ücretsiz hizmetlere, artık "çevrimiçi psikolojik destek" modeli eklendi.
E-AİLEM SİSTEMİYLE MEKÂN SINIRI KALKIYOR
Yeni sistem, vatandaşların bulundukları yerden ayrılmadan profesyonel destek almasına imkan tanıyor. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan eşler veya yoğun iş temposu nedeniyle danışmanlık merkezlerine gidemeyen anne-babalar için büyük kolaylık sağlayan sistem, tamamen gizlilik ve güvenlik protokolleri üzerine inşa edildi.
7 BÖLGE 7 PİLOT İL
Uygulama, Türkiye’nin demografik yapısını temsil eden yedi farklı coğrafi bölgedeki pilot illerde hayata geçirildi. İşte sistemin ilk başladığı o şehirler:
Adana
İzmir
Erzurum
Şanlıurfa
Ordu
Sivas
Sakarya
HANGİ KONULARDA DESTEK VERİLİYOR?
Sistem üzerinden başvuran vatandaşlar şu alanlarda uzman desteği alabiliyor:
Aile Danışmanlığı: İletişim sorunları ve çatışma yönetimi.
Boşanma Süreci Danışmanlığı: Sürecin sağlıklı yönetilmesi.
Evlilik Öncesi Danışmanlık: Çiftlerin evliliğe hazırlanması.
Bireysel Danışmanlık: Kişisel psikolojik destek süreçleri.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Pilot illerde ikamet eden vatandaşlar, başvurularını e-Ailem sistemi üzerinden veya doğrudan Bakanlığın resmi psikodestek adresi olan https://psikodestek.aile.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirebiliyor. Pilot sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından hizmetin 81 ile yayılması planlanıyor.