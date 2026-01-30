2025 aile yılı projeleri bir bir hayata geçiyor! Ücretsiz aile danışmanlığı 7 bölgede 7 ilde pilot uygulama olarak başladı

Haberin Devamı

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi (2024-2028) çerçevesinde çalışmalarını hızlandıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, danışmanlık hizmetlerini dijital dünyaya taşıdı. 81 ilde fiziksel olarak süren ücretsiz hizmetlere, artık "çevrimiçi psikolojik destek" modeli eklendi.

E-AİLEM SİSTEMİYLE MEKÂN SINIRI KALKIYOR

Yeni sistem, vatandaşların bulundukları yerden ayrılmadan profesyonel destek almasına imkan tanıyor. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan eşler veya yoğun iş temposu nedeniyle danışmanlık merkezlerine gidemeyen anne-babalar için büyük kolaylık sağlayan sistem, tamamen gizlilik ve güvenlik protokolleri üzerine inşa edildi.

7 BÖLGE 7 PİLOT İL

Uygulama, Türkiye’nin demografik yapısını temsil eden yedi farklı coğrafi bölgedeki pilot illerde hayata geçirildi. İşte sistemin ilk başladığı o şehirler:

Adana

İzmir

Erzurum

Şanlıurfa

Ordu

Sivas

Sakarya

HANGİ KONULARDA DESTEK VERİLİYOR?

Sistem üzerinden başvuran vatandaşlar şu alanlarda uzman desteği alabiliyor:

Aile Danışmanlığı: İletişim sorunları ve çatışma yönetimi. Boşanma Süreci Danışmanlığı: Sürecin sağlıklı yönetilmesi. Evlilik Öncesi Danışmanlık: Çiftlerin evliliğe hazırlanması. Bireysel Danışmanlık: Kişisel psikolojik destek süreçleri.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Pilot illerde ikamet eden vatandaşlar, başvurularını e-Ailem sistemi üzerinden veya doğrudan Bakanlığın resmi psikodestek adresi olan https://psikodestek.aile.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirebiliyor. Pilot sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından hizmetin 81 ile yayılması planlanıyor.