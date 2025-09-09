2. el araç alırken plaka değişikliği ücreti nedir?

Haberin Devamı

İkinci el bir araç satın alırken, birçok alıcı ikamet ettikleri şehrin plakasını almak veya mevcut plakayı farklı bir nedenle değiştirmek isteyebilir. Bu süreç, noter işlemleri ve belirli ücretlerin ödenmesini içeren resmi adımlardan oluşur. Plaka değiştirme ve yenileme işlemleri, araç sahipliğinin önemli bir parçası olup, 2025 yılı itibarıyla güncellenen ücretler ve prosedürler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Eğer ikinci el bir araç alımı sırasında plaka değişikliği yapmayı düşünüyorsanız, izlemeniz gereken adımları ve karşılaşacağınız maliyetleri önceden bilmek işlemlerinizi kolaylaştıracaktır.

Plaka değişikliği nedir?

Plaka değişikliği, bir aracın mevcut plakasının yasal prosedürler izlenerek yeni bir plaka ile değiştirilmesi işlemidir. Bu işlem genellikle ikinci el araç alım satımlarında, aracın başka bir şehre kaydedilmesi gerektiğinde veya araç sahibinin plakasının hasar görmesi, kaybolması gibi durumlarda gerçekleştirilir. Plaka değişikliği sadece rakam ve harf grubunun değiştirilmesi anlamına gelmez, aynı zamanda bu değişikliğin aracın resmi kayıtlarına, yani ruhsatına da işlenmesini kapsar.

2. el araç alırken plaka değişikliği nasıl yapılır?

İkinci el bir araç satın alırken plaka değiştirme işlemi, noter, emniyet birimleri ve şoförler odası koordinasyonunda gerçekleştirilir. Süreç aşağıdaki adımlarla ilerler:

Noter başvurusu: Araç devir işlemi sırasında alıcı, notere plaka değişikliği yapmak istediğini beyan eder. Bu talep, satış sözleşmesiyle birlikte resmiyet kazanır.

Yeni plaka belirlenmesi: Genellikle alıcının ikamet ettiği şehrin koduyla yeni bir plaka tahsis edilir. İsteğe bağlı olarak farklı bir plaka seçimi de mümkün olabilir.

Ruhsat bilgilerinin güncellenmesi: Noter, plaka değişikliğini onayladıktan sonra aracın ruhsat bilgilerini yeni plakaya göre günceller ve geçici tescil belgesini düzenler.

Plaka basımı: Alıcı, noterden aldığı belgelerle birlikte ilgili ildeki Şoförler ve Otomobilciler Odası'na giderek yeni plakalarının basımını yaptırır.

Plakaların teslimi ve montajı: Yeni plakalar basıldıktan sonra, aracın üzerindeki eski plakalar sökülerek teslim edilir ve yeni plakalar araca takılır.

2. el araç alırken plaka değişikliği ücreti nedir?

2025 yılı itibarıyla ikinci el araç alımı sırasında yapılan plaka değişikliği işlemlerinde belirli ücretler bulunuyor. Bu ücretler iki ana kalemden oluşuyor: