19 Eylül ne günü? 19 Eylül'de ne oldu?

19 Eylül, Türkiye için büyük anlam taşıyan bir gündür. Bu tarih, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 yılında Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği gün olması sebebiyle, her yıl "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve bu yolda gazi unvanını alan kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla andığımız, onların fedakarlıklarını bir kez daha idrak ettiğimiz bir fırsattır.

19 Eylül ne günü?

19 Eylül, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü uğruna gösterdiği fedakarlıkların simgesi olan Gaziler Günü'dür. Bu anlamlı gün, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi tarihimizin önemli dönüm noktalarında vatanı, milleti ve bayrağı için canını ortaya koyan gazilerimize olan minnetimizi ifade etmek için belirlenmiştir.

Gaziler Günü'nün en önemli tarihi dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dayanıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki üstün başarısından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921'de aldığı kararla Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı vermiştir. Bu onurlandırma, sadece bir askeri rütbeden ibaret olmayıp, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük kahramana duyduğu saygı ve şükranın da bir göstergesidir.

Gazilik, sadece savaşta yaralananlara verilen bir unvan değildir; aynı zamanda vatanın bağımsızlığı ve bekası uğruna canını tehlikeye atmış, bu uğurda fedakarlıklarda bulunmuş kişilere verilen en yüce unvandır. Türk milleti için "Şehitler nurlanmış", "Gaziler onurlanmış" şahıslar olarak kabul edilir. Onlar, geçmişimizden geleceğe uzanan köprünün en sağlam direkleridir ve bu topraklarda özgürce yaşayabilmemizin en büyük nedenidir.

19 Eylül Gaziler Günü, bu kahramanları anmak, onların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere bu vatanın ne zorluklarla kazanıldığını anlatmak için bir fırsattır. Bu özel gün, vatan sevgisinin, bağımsızlık aşkının ve fedakarlığın ne demek olduğunu tüm topluma hatırlatır. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmak ve gazilerimize hak ettikleri değeri göstermek, her Türk vatandaşının görevidir. Bu nedenle, 19 Eylül sadece bir anma günü değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin de pekiştiği özel bir tarihtir.