15 tatil ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2026 tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025–2026 eğitim-öğretim yılının sömestr tatili, 16 Ocak 2026 Cuma günü karne alarak başlıyor. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü resmi olarak başlıyor ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor.

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karnelerini alarak iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.



15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?



MEB takvimine göre yarıyıl tatili, hafta sonları dahil edildiğinde öğrencilere geniş bir dinlenme alanı sunuyor:



Tatil Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi



Tatil Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

MEB 2026 OKUL TATİL TAKVİMİ



MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;



Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025



Sömestr - Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025



İkinci ara tatil:16-20 Mart 2026



Okulların kapanışı:26 Haziran 2026