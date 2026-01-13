15 Ocak 2026 Miraç Kandili özel: Dilek ve hacet duası rehberi: Miraç Kandili gecesi okunacak dilek ve istek duası: Miraç Kandil'inde hangi dilek duası okunur? Arapça metni, Türkçe okunuşu, meali ve ne zaman okunmalı?

Haberin Devamı

Miraç Gecesi, Peygamber Efendimize (S.A.V) beş vakit namazın hediye edildiği, Bakara Suresi'nin son ayetlerinin indirildiği ve şirk koşmayanların affedileceği müjdesinin verildiği bir lütuf gecesidir. Bu gece yapılan samimi dualar, adeta bir "miraç" gibi arşa yükselir.

MİRAÇ GECESİ DİLEKLERİN KABULÜ İÇİN OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hacet veya dünyevi/uhrevi bir istek olduğunda şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

ARAPÇA YAZILIŞI:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

TÜRKÇE OKUNUŞU:

"Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânallâhi Rabbil-arşil-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike vel-ganîmete min külli birrin ves-selâmete min külli ismin. Lâ tede' lî zenben illâ gafertehû velâ hemmen illâ ferrectehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ qadaytehâ yâ erhamer-râhimîn."

ANLAMI (MEALİ):

"Halîm ve Kerîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ey Rabbim! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü iyilikten pay almayı ve her türlü günahtan selamette kalmayı Senden dilerim. Benim bağışlamadığın hiçbir günahımı, gidermediğin hiçbir kederimi ve Senin rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyacımı bırakma, ey merhametlilerin en merhametlisi!"

Haberin Devamı

MİRAÇ KANDİLİ'NDE DİLEK DUASI NE ZAMAN OKUNMALI?

Bu mübarek gecede duanın tesirini artırmak için şu vakitler ve haller gözetilmelidir:

Yatsı Namazı Sonrası: Cemaatle veya münferit kılınan namazın hemen ardından. Hacet Namazı Ardından: Gece yarısı kılınacak 2 veya 4 rekatlık hacet namazından sonra secdede veya eller semadayken. Seher Vakti: İmsak vaktine az bir zaman kala, ilahi rahmetin en yoğun olduğu anlarda. Miraç Özel Zikri Sonrası: 100 Salavat, 100 İstiğfar çekildikten sonra gönülden gelen istekler sıralanmalıdır.

MİRAÇ GECESİ DUALARIN KABUL OLMA SIRLARI

Hamd ve Salavat: Duaya Allah’a hamd ederek ve Peygamberimize (S.A.V) salavat getirerek başlayın. Salavatla başlayan ve biten dualar iki kanatlı kuş gibidir, arşa yükselir.

Israrla İstemek: Allah, samimiyetle ve ısrarla dua eden kullarını sever.

Gözyaşı ve Pişmanlık: Kalbin inceldiği, gözün yaşardığı anlar duanın kabulüne en yakın anlardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR