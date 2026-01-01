1 Ocak bugün berber ve kuaförler açık mı? Güzellik merkezleri yılbaşında çalışıyor mu?

Haberin Devamı

31 Aralık gecesinin yoğun mesaisinden çıkan berber ve kuaför esnafı, genellikle yılın ilk gününü dinlenerek geçirmeyi tercih ediyor. 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi bir tatil olsa da, berber ve kuaförlerin açılıp açılmaması tamamen işletme sahibinin kararına bağlıdır.

Ancak sektördeki genel teamül, yılbaşı gecesi geç saatlere kadar çalışan personelin 1 Ocak günü izinli sayılması yönündedir.

Özellikle büyükşehirlerdeki AVM içerisinde bulunan kuaför ve güzellik salonları, AVM'lerin çalışma saatlerine uyum sağladığı için 1 Ocak’ta da hizmet vermeye devam eder.

Sokak arası kuaförleri ve mahalle berberleri ise genellikle 1 Ocak’ta kapalı kalarak 2 Ocak Cuma günü kapılarını yeniden açar. Randevusu olan vatandaşların, gitmeden önce mutlaka işletme sahibini arayarak teyit alması mağduriyet yaşamamaları adına önemlidir.

Güzellik merkezleri ve lazer epilasyon salonları da kurumsal yapılarına göre farklılık göstermekle birlikte, çoğu merkez resmi tatili çalışanlarına izin günü olarak kullandırmaktadır. Erkek berberlerinin pazar günü kapalı olması kuralı bazı illerde 1 Ocak gibi resmi tatillerde de benzer şekilde uygulanabilmektedir. Yeni yılın ilk gününde saç-sakal tıraşı veya kişisel bakım yaptırmak isteyenlerin şansını AVM bünyesindeki işletmelerde denemesi daha yüksek bir ihtimaldir.