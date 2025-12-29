1 Ocak 2026 Marketler Açık mı? Yılbaşı Günü A101, BİM, Şok Market, Migros ve CarrefourSA çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

1 Ocak'ta marketlerin kapanış saatleri merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde yiyecek ve içecek temin etmek için marketlerin açık olduğu saatleri öğrenmeye çalışılıyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi büyük zincir marketlerin 1 Ocak'ta saat kaçta kapanacağı ve hangi saatte açılacağı merak ediliyor. 1 Ocak 2026 Bim, Şok, A101, Migros, Carrefour kaçta açılacak? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

1 OCAK MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

1 Ocak'ta BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi marketlerin aynı saatlerde açılacağı belirtiliyor. Ancak yine AVM içerisinde bulunan marketler AVM'lerin geç açılması durumunda 1-2 saat daha geç bir saatte hizmet vermeye başlayacak.