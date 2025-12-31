1 Ocak 2026 Kapalıçarşı açık mı? Yılbaşının ilk günü ziyarete açık mı?
2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak'ta İstanbul'un tarihi duraklarını gezmek isteyenler için en çok merak edilen soru: Kapalıçarşı bugün açık mı? 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve birçok özel işletme kapalıyken, 564 yıllık tarihi çarşının çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, Kapalıçarşı 1 Ocak Perşembe günü turist kabul edecek mi? Esnaf tezgah açacak mı? İşte 1 Ocak 2026 Kapalıçarşı çalışma saatleri ve tüm detaylar...
İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Kapalıçarşı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da resmi tatil takvimine uygun hareket ediyor.
RESMİ TATİL VE ÇALIŞMA DURUMU
1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Kapalıçarşı, geleneksel olarak pazar günleri ve resmi tatillerde ziyarete kapalıdır.
1 Ocak Perşembe: Kapalıçarşı, resmi tatil nedeniyle ziyarete ve ticarete kapalı olacaktır.
Açılış Tarihi: Çarşı, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saat 08:30 itibarıyla normal mesaisine geri dönecektir.
MISIR ÇARŞISI VE ÇEVRE HANLAR AÇIK MI?
Kapalıçarşı ile benzer bir statüde olan Mısır Çarşısı da 1 Ocak 2026 tarihinde kapalı olan mekanlar arasında yer alıyor. Eminönü ve Sultanahmet bölgesindeki tarihi hanların büyük bir çoğunluğu resmi tatil sebebiyle kapılarını kapalı tutacak.
ALTERNATİF OLARAK NERELER GEZİLEBİLİR?
Eğer 1 Ocak'ta İstanbul'da alışveriş veya gezi planlıyorsanız:
Modern AVM'ler: Kapalıçarşı'nın aksine modern Alışveriş Merkezleri (AVM) 1 Ocak'ta öğle saatlerinden itibaren açıktır.
Müzeler: Bazı özel müzeler ve açık hava mekanları ziyarete açık olabilir (ancak gitmeden önce mutlaka çalışma saatlerini kontrol edin).
Sokak Mağazaları: İstiklal Caddesi veya Bağdat Caddesi üzerindeki bazı mağazalar öğleden sonra hizmet verebilir.