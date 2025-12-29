1 Ocak 2026 File, Makro, Rammar, Pehlivanoğlu, Pekdemir marketler açık mı, çalışıyor mu? İşte market çalışma saatleri
Marketlerin 1 Ocak 2026 çalışma saatleri belli oldu. Türkiye genelinde hizmet veren zincir marketler dışında yerel marketler de yılbaşında hizmet vermeye devam ediyor. Peki File, Makro, Rammar, Pehlivanoğlu, Pekdemir marketler yılbaşında çalışıyor mu? İşte detaylar...
Marketlerin yılbaşı çalışma saatleri güncellendi. Buna göre birçok şehirde yerel olarak hizmet veren File, Makro, Rammar, Pehlivanoğlu, Pekdemir gibi market zincirlerinin 1 Ocak 2026 Perşembe günü açık olup olmayacağı da belli oldu. İşte marketlerin çalışma saatleri...
PEKDEMİR MARKET 1 OCAK'TA AÇIK MI?
Yerel market zincirlerinin başında gelen Pekdemir'in 1 Ocak'ta açık olması bekleniyor.
PEHLİVANOĞLU YILBAŞINDA ÇALIŞIYOR MU?
Pehlivanoğlu zincir market, 1 Ocak Perşembe günü açık olacak. Ancak müşterilerin markete alışverişe gitmeden önce yine de iletişime geçmesi gerekebilir.
FİLE MARKET YILBAŞINDA AÇIK MI?
File Marketler zinciri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü çalışma saatlerini aynı tuttu. Yılbaşında açık olması beklenen zincir marketler arasında yerini aldı.
Rammar ve Makro marketler de yine 1 Ocak 2026 Perşembe günü çalışma saatleri dahilinde hizmet vermeye devam edecek. Ancak müşterilerin bu konuda ilgili market zincirlerini takip etmesini tavsiye ediyoruz.