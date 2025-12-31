1 Ocak 2026 bankalar açık mı? Yılbaşında EFT, Havale ve FAST işlemleri yapılıyor mu?

Haberin Devamı

2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü, banka şubelerinde işlem yapmak isteyenler kapıyla karşılaşabilir! Türkiye genelinde 1 Ocak'ın resmi tatil olması sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank ve diğer tüm bankalar şubelerini kapatıyor. Peki, bugün internet bankacılığı üzerinden para gönderilebilir mi? EFT ve Havale işlemleri ne zaman hesaba geçer? Üstelik 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni MASAK düzenlemesi para transferlerini nasıl etkileyecek? İşte 1 Ocak 2026 banka çalışma saatleri ve finansal işlemler rehberi...

1 OCAK 2026 BANKALAR AÇIK MI? İŞTE SON DURUM

1 Ocak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince resmi tatildir. Bu durum, finans sektöründeki mesai saatlerini doğrudan etkilemektedir.

ŞUBELER BUGÜN KAPALI

Resmi Tatil Mesaisi: 1 Ocak 2026 Perşembe günü tüm kamu ve özel banka şubeleri kapalı olacaktır. * Mesai Başlangıcı: Bankalar normal çalışma düzenine 2 Ocak 2026 Cuma sabahı saat 09:00’da dönecektir.

PARA TRANSFERLERİ: EFT, HAVALE VE FAST

Şubeler kapalı olsa da dijital kanallar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ancak bazı kurallar geçerli:

FAST: 7/24 hizmet veren FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile 1 Ocak'ta da anlık para gönderimi yapabilirsiniz.

Havale: Aynı banka içerisindeki hesaplar arası transferler (Havale) anında gerçekleşir.

EFT: Farklı bankalar arası yapılan EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle bekletilir ve 2 Ocak Cuma sabahı hesaplara geçer.

ÖNEMLİ: 1 OCAK'TA PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM

Bugün (1 Ocak 2026) itibarıyla MASAK tarafından hazırlanan yeni tebliğ yürürlüğe girdi.