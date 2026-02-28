GAZETE VATAN ANA SAYFA
Zonguldak Alaplı Çayı yüzlerce kuş türüne köprü oluyor

28.02.2026 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak'ın Alaplı ilçe sınırları içerisinde yer alan Alaplı Çayı, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Avrupa ile Afrika arasındaki ana göç yolu üzerinde bulunan Alaplı Çayı'nda göç hareketliliği başladı.

Uzmanlar, çayın hem beslenme hem de üreme alanı olması nedeniyle göçmen kuşlar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Bölgede bugüne kadar yüzün üzerinde kuş türünün tespit edildiği belirtildi.

Göç döneminde çay boyunca birbiri ardına sıralanan kuşlar görsel şölen oluştururken, bazı türlerin olağan dışı hava koşulları nedeniyle kışı da bölgede geçirdiği ifade edildi.

Doğal yaşam açısından önemli bir ekosistem barındıran Alaplı Çayı, vatandaşların yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bölgedeki kuş hareketliliğinin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.