Zeytinin numara fiyatı belli oldu! Manisa'da üreticinin yüzü güldü

Zeytin tüccarı Murat Yılmaz, "Bu yıl rekolte düşük ama yağışlar kaliteyi artırdı. Duble zeytini 125 TL'den alıyoruz. Hem kalite hem fiyat açısından iyi bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.Dünyaca ünlü Sultaniye üzümüyle tanınan Alaşehir'de son yıllarda alternatif ürün olarak zeytin üretimi de artış gösteriyor. İlçede yaklaşık 80 bin dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılıyor.