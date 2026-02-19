Zeytin üreticileri için kritik uyarı! Sakın geç kalmayın
Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytinde halkalı leke hastalığına karşı acil ilaçlama çağrısında bulundu. 18-20 derece sıcaklıkta hızla yayılan bu hastalık verimi nasıl etkiliyor? İşte detaylar...
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini halkalı leke hastalığına karşı uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada, hastalığın gelişmesi için uygun şartların oluştuğu belirtilerek üreticilerin en kısa sürede mücadeleye başlaması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, arazilere girilebilmesi ve hava şartlarının elverişli olması halinde, ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapılmasının tavsiye edildiği kaydedildi. Mantari bir hastalık olan zeytin halkalı leke hastalığının en iyi 18-20 derece sıcaklıkta geliştiği, 9 derecenin altında ve 30 derecenin üzerinde ise gelişemediği belirtildi. İlkbahar ve sonbahar aylarının yağışlı geçtiği bölgelerde riskin arttığına dikkat çekilen açıklamada; özellikle taban arazilerde, iyi havalanmayan, güneş almayan ve su tutan alanlarda, sık dikilmiş ve budanmamış zeytinliklerde hastalığın daha şiddetli görüldüğü ifade edildi.
Müdürlük tarafından yapılan açıklamada kültürel önlemler de sıralandı. Buna göre; ağır ve su tutan topraklarda zeytinlik tesis edilmemesi, su tutan arazilerde drenaj kanalları açılması, gübreleme ve sulamanın tekniğine uygun yapılması, fazla azotlu gübre kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca ağaçların hava alacak ve güneş görecek şekilde budanması, kuru dal ve dalcıkların temizlenmesi, yere dökülen lekeli yaprakların toplanarak imha edilmesi ya da sürülerek toprağa gömülmesi önerildi. Yetkililer, üreticilerin zamanında ve bilinçli mücadele ile verim kaybının önüne geçebileceğini belirtti.