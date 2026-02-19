Zeytin üreticileri için kritik uyarı! Sakın geç kalmayın

2

Açıklamada, arazilere girilebilmesi ve hava şartlarının elverişli olması halinde, ilkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapılmasının tavsiye edildiği kaydedildi. Mantari bir hastalık olan zeytin halkalı leke hastalığının en iyi 18-20 derece sıcaklıkta geliştiği, 9 derecenin altında ve 30 derecenin üzerinde ise gelişemediği belirtildi. İlkbahar ve sonbahar aylarının yağışlı geçtiği bölgelerde riskin arttığına dikkat çekilen açıklamada; özellikle taban arazilerde, iyi havalanmayan, güneş almayan ve su tutan alanlarda, sık dikilmiş ve budanmamış zeytinliklerde hastalığın daha şiddetli görüldüğü ifade edildi.