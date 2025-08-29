Yüzyıllık gelenek Bayburt'ta canlanıyor: Geleneksel motiflerle adeta yeniden doğuyor

6

Yaşaroğlu, nakış sürecine önce tozlama ile başladıklarını, ardından dolgu ve renklendirme yaptıklarını belirtti. En son aşamada ise tahrir adı verilen ince siyah çizgilerle motiflere ruh kazandırdıklarını kaydeden Yaşaroğlu, Çalışmaların en keyifli kısmının ise ortaya çıkan son görüntüyü izlemek olduğunu vurguladı. Nakış sürecinden bahseden Yaşaroğlu, "Aşamaları var bu işin. Önce tozlama ile işe başlarız, sonra dolgu yaparız. Dolgusunu yaptıktan sonra desenlere renkleri bırakırız. En sonunda tahrir dediğimiz siyah çizgilerle birlikte güzel bir kompozisyon oluşturup, adeta o ruhla yansıtacağımız güzel bir ortaya koyarız. İşin en zevkli kısmı da ortaya çıkan son görüntüyü seyretmektir" şeklinde konuştu.