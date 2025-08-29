Yüzyıllık gelenek Bayburt'ta canlanıyor: Geleneksel motiflerle adeta yeniden doğuyor
Kaynak : İHA
Binlerce yıllık bir sanat, Bayburt'un Velişaban Camii'nde yeniden hayat buluyor. Beyaz duvarlar, nakkaş ustalarının titiz el işçiliğiyle Türk-İslam sanatının göz alıcı motifleriyle süsleniyor.
Velişaban Camii'nin iç mekanında yürütülen çalışmalarda nakkaş ustaları, motifleri önce yağlı kâğıda çiziyor, ardından toplu iğneyle çizilen motifler delinerek, zemine aktarılıyor. Tozlama yöntemiyle duvara yansıtılan desenler, renklendirme, dolgu ve tahrir aşamalarından geçirilerek tamamlanıyor. Çalışmalarda dolgu, tahrir, renk koyma ve çizgi fırçaları kullanılıyor.
Velişaban Mahallesi Muhtarı Mustafa Güçlü, yapılan süslemelerle camiye farklı bir görünüm kazandırıldığını söyledi. Duvarların önceden bembeyaz olduğunu belirten Güçlü, vakit namazlarının caminin alt kısmında kılındığını hatırlatarak, "Camimiz bembeyaz duvarlara sahipken, şimdi daha güzel, daha estetik bir hale geldi. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamladıktan sonra camimizi yeniden ibadete açacağız" dedi.
Yaklaşık 18 yıldır nakış sanatıyla uğraşan nakkaş Erhan Ziypak, mesleğe genç yaşta başladığını ve eğitim almadan bu işi öğrendiğini kaydetti. Ziypak, bu işin sabır gerektiren bir meslek olduğunu dile getirerek, "Bu işi yaparak sabretmeyi öğrendik. İnsanlara karşı sabırlı olmayı öğrendik. Camileri, külliyeleri, mescitleri süslemek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.
Çeyrek asrı aşkın zamandır bu alanda çalışan bir diğer nakkaş Erdoğan Yaşaroğlu ise, Velişaban Camii'nde yürütülen çalışmaların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Mesleğini gücü yettiği sürece sürdürmeye ve genç nesillere öğretmeye gayret edeceğini söyleyen Yaşaroğlu, "25-30 senedir bu işle uğraşıyorum. Şu an Velişaban Camii'nde çalışıyoruz. Velişaban Camii herhalde bizim son durağımız olmasa gerek. Ömrümüzün el verdiği, gücümüzün yettiği ölçüde inşallah bu mesleği sürdürmeye, başkalarına da öğretmeye çalışacağız, buna gayret gösteriyoruz" diyerek konuştu.
Yaşaroğlu, nakış sürecine önce tozlama ile başladıklarını, ardından dolgu ve renklendirme yaptıklarını belirtti. En son aşamada ise tahrir adı verilen ince siyah çizgilerle motiflere ruh kazandırdıklarını kaydeden Yaşaroğlu, Çalışmaların en keyifli kısmının ise ortaya çıkan son görüntüyü izlemek olduğunu vurguladı. Nakış sürecinden bahseden Yaşaroğlu, "Aşamaları var bu işin. Önce tozlama ile işe başlarız, sonra dolgu yaparız. Dolgusunu yaptıktan sonra desenlere renkleri bırakırız. En sonunda tahrir dediğimiz siyah çizgilerle birlikte güzel bir kompozisyon oluşturup, adeta o ruhla yansıtacağımız güzel bir ortaya koyarız. İşin en zevkli kısmı da ortaya çıkan son görüntüyü seyretmektir" şeklinde konuştu.
Nakış sanatı, Türk-İslam kültüründe yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak biliniyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bugünlere ulaşan bu sanat dalı cami, medrese, türbe ve mescitlerde hem estetik hem de manevi değer taşıyan motiflerle hayat buluyor. Velişaban Camii'nde yapılan süslemeler, Türk-İslam sanatında yüzyıllardır sürdürülen nakış geleneğinin devamı niteliğinde olup, köklü geçmişiyle dikkat çeken motifleri yansıtıyor.