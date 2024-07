Yusuf Can Zeybek, bu yılın başpehlivanı oldu. Üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi olmayı başaran Yusuf Can Zeybek, başpehlivan ünvanını da korudu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir? Başpehlivan Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli?ü