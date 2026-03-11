Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandılar! Muğla'da babaanne ve dedenin öldüğü yangın soruşturmasında torun ve eşi gözaltında

10

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap’ın (87) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K.’nın ardından Ümit K., eşi Selda K. ile Emre G. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evdeki altınları çaldıktan sonra, benzin dökerek yangını çıkardıkları belirlendi.