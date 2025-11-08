Yozgat'ta tarihi İpek Yolu üzerinde hüzünlü görüntü! Selçuklu'nun 8 asırlık mirası restore edilmeyi bekliyor!
Kaynak : İHA
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, Kadışehri yolu üzerinde Örencik ile Kesikköprü köylerinin kesiştiği noktada bulunan ve halk arasında 'Kesikköprü Kervansarayı' olarak bilinen tarihi yapı, dron kamerasıyla görüntülendi. Avlusu tamamen yıkılan kervansarayın restore edilerek turizme kazandırılması bekleniyor. Bölge halkı ve çiftçi İlhami Öztürk, yetkililere seslenerek, "Yıkık ve virane bir halde. Buraya yetkililerden bu tarihi hanımıza sahip çıkılmasını istiyoruz," çağrısında bulundu.
Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Kadışehri yolu üzerinde, Örencik ile Kesikköprü köylerinin kesiştiği noktada bulunan ve halk arasında ‘Kesikköprü Kervansarayı’ olarak bilinen tarihi yapı, dron kamerasıyla kaydedildi.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yapılmış olan Kesikköprü Kervansarayı, Çekerek Irmağı yakınında yer alıyor. Tarihi kayıtlara göre, 1239-1240 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat’ın eşi Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor.
Karma tipte inşa edilen yapının hem kapalı bölümü hem de açık avlusu bulunuyor. Avlusu tamamen yıkılmış olan ve kapalı kısmı ise büyük ölçüde tahrip olan Kesikköprü Kervansarayı, restore edilmeyi bekliyor.
İlçede yaşayan çiftçi İlhami Öztürk, tarihi yapıya sahip çıkılması çağrısında bulunarak; "Burası tarihi hanımız. Yıkık ve virane bir halde. Buralara sahip çıkılmasını istiyoruz. Sahip çıkarlarsa seviniriz.
Sürekli gelenler oluyor. Böyle çekiyorlar, bakıyorlar. İlgi çekici bir yer. Buraya yetkililerden bu tarihi hanımıza sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.