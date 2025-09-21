Yozgat'ta kış kapıda: Ev hanımları için telaş başladı

1

Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde yaşayan Raziye Gök, her yıl olduğu gibi bu yıl da ev yapımı turşularını ve doğal biberlerini hazırlamaya başladı. Bahçede yetişen kelek ve yeşil biberler turşu için kullanılırken kırmızı renkli biberler de kurutularak özellikle yöresel arabaşı çorbasında kullanılmak üzere ipe dizildi.