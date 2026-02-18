Yozgat'ta 2 haftada kendini gösterdi! Günlük 20 cm yükseliyor

3

Barajda balıkçılıkla uğraşan Hüseyin Ceylan da su seviyesindeki artıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ceylan, "Mutluyuz. Nedenini sorarsanız suyumuz yükseliyor şu an için. İnşallah Allah tarafından yağmurumuz da daha çoğalır. Barajımız dolar. Dolarsa pancar eken arkadaşlar mağdur olmaz. Çiftçi arkadaşlarımız var. Bunlar inşallah mağdur olmazlar. Su her zaman olduğu gibi bereket olduğunu da vurgulamak isteriz. Biz memnuniyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Allah'a Şükür, suyumuz yükseliyor. İşte günlük 20 cm yükselme oluşuyor. Çok güzel. Bu hafta içerisine baktığımızda 1 metreye kadar yükselme var. Devamını diliyoruz. Bu arada da duamızı da eksik etmeyelim" dedi.