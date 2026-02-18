Yozgat'ta 2 haftada kendini gösterdi! Günlük 20 cm yükseliyor
Yozgat'taki Esenli Gelingüllü Barajı'nda iki hafta arayla dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, su seviyesindeki dikkat çekici değişimi gözler önüne serdi. Eriyen kar suları ve etkili olan yağışlarla baraja yüksek miktarda su girişi olurken, iki hafta içinde su seviyesinin yaklaşık 1,5 metre yükseldiği görüldü.
Esenli Gelingüllü Barajı'nda bubat ayı başında çekilen dron görüntülerinde, suyun çekilmesiyle birlikte eski yerleşim yerine ait yapıların büyük bölümünün ortaya çıktığı görüldü. Söz konusu yapılar, barajdaki su çekilmesinin en somut göstergesi olarak dikkat çekti. Aradan geçen iki haftanın ardından aynı noktada yeniden havadan görüntüleme yapıldı. Son görüntülerde eski yerleşim yerine ait yapıların hala görülebildiği ancak şubat ayı başındaki seviyeye göre suyun yaklaşık 1,5 metre yükseldiği gözlemlendi.
Bölgede son günlerde etkili olan yağmurlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularının baraja ciddi oranda su taşıdığı öğrenildi. İki hafta arayla kaydedilen dron görüntülerine yansıyan yükselme, barajdaki doluluk oranındaki artışı net şekilde ortaya koydu.
Barajda balıkçılıkla uğraşan Hüseyin Ceylan da su seviyesindeki artıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ceylan, "Mutluyuz. Nedenini sorarsanız suyumuz yükseliyor şu an için. İnşallah Allah tarafından yağmurumuz da daha çoğalır. Barajımız dolar. Dolarsa pancar eken arkadaşlar mağdur olmaz. Çiftçi arkadaşlarımız var. Bunlar inşallah mağdur olmazlar. Su her zaman olduğu gibi bereket olduğunu da vurgulamak isteriz. Biz memnuniyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Allah'a Şükür, suyumuz yükseliyor. İşte günlük 20 cm yükselme oluşuyor. Çok güzel. Bu hafta içerisine baktığımızda 1 metreye kadar yükselme var. Devamını diliyoruz. Bu arada da duamızı da eksik etmeyelim" dedi.
Eriyen kar suları ve yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesinin yükselmeye devam etmesi beklenirken, bölge halkı ve çiftçiler artışın sürmesini umut ediyor.