GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı
HaberlerGündem Haberleri Yozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı

Yozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı

22.11.2025 - 13:23Güncellenme Tarihi:

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir süredir kapalı olan hayvan pazarı yeniden açıldı. Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşandı.

1Yozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı

Ülke genelinde yaklaşık 4 aydır, Çekerek ilçesinde ise yaklaşık 2 aydır kapalı olan hayvan pazarı 22 Kasım itibariyle açıldı. Pazarın açılmasıyla bölgedeki hayvan hareketliliğinin artması beklenirken alıcılar ve satıcılar pazarda bir araya geldi.

2Yozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı

Hayvancılıkla uğraşan Bilal Yılmaz, "Besi yapıyorum. 3-4 aydır şap hastalığından dolayı hayvan pazarları kapalıydı. Bizim pazarımız da kapalıydı. Şap hastalığı yüzde 80-90 geçmek üzere. Pazar yerinde şap hastalığı olanı görmedim. Çekerek hayvancılığa elverişli bir yer. Hayvan pazarlarımızın açık olması çok iyi.

3Yozgat'ta 2 ay sonra açıldı! Yoğunluk yaşandı

Ekonomimize katkı olur. Köy yerlerinde borcu olan var. Satıp hayvanlarını paraya çevirmesi lazım. Fiyatlar aşağısı 70 bin lira yukarısı 150 bin lira. Ortalama yaylım danası kurbanlık 80 ila 110 bin liraya alınır. Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.