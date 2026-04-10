Yozgatlı kuaför köy köy gezip çocukların saçlarını kesiyor! 74 çocuğun saçı ilk kez profesyonel ellerle kesildi

Kız çocuklarının özgüven kazanmaları için köyleri gezerek ücretsiz saç kesimi yaptığını ifade eden Kızıl, "Bu projeyi başlatalı üç ay sonra tam bir sene olacak. İlk etapta Yozgat'tan başladık. İmkanlarımız doğrultusunda yakın yerlere gidebiliyoruz ve oralardaki kız çocuklarımızın ücretsiz saçlarını kesiyoruz. Kız çocuklarımızın özgüvenlerini kazanmaları için böyle bir proje başlattık. Genelde erkek çocuklarımızın köyde imkansızlıktan dolayı saçlarını babaları veya anneleri kesiyor. Biz de çocuklarımız özgüvenlerini kazansın diyerekten onlar için köylere gidiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 13 tane köye giderek, 74 tane çocuğumuza ulaştık ve çocuklardan hiçbir ücret talep etmedik. Kız çocuklarımızın özgüvenlerini kazanarak, artık 'Saçımı anne sen kesme, beni kuaföre götür' diyebilmesi için onların yanındayız. Çocuklarımızın aynaya bakıp, kendilerini güzel hissetmeleri için bu projeyi yapıyoruz" dedi.