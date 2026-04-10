Yozgatlı kuaför köy köy gezip çocukların saçlarını kesiyor! 74 çocuğun saçı ilk kez profesyonel ellerle kesildi
Yozgatlı kuaför İsmail Kızıl, 30 yıllık mesleki tecrübesini anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. "Köyde Güzellik Var" sloganıyla yola çıkan Kızıl, daha önce kuaför koltuğuna hiç oturmamış kız çocuklarının saçlarını ücretsiz keserek onlara özgüven aşılıyor. Şimdiden 13 köyde onlarca çocuğa ulaşan emektar kuaförün tek bir hayali var: Meslektaşlarının da desteğiyle bu iyilik hareketini 81 ile yaymak!
Yaklaşık 30 yıldır kadın kuaförlüğü yapan İsmail Kızıl, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle köy köy gezerek daha önce kuaför deneyimi yaşamamış kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kesiyor. ‘Köyde güzellik var' sloganıyla yürüttüğü projeyle kız çocuklarının özgüven kazanmasını amaçlayan Kızıl, gelecek desteklerle birlikte projeyi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini kaydetti.
Kız çocuklarının özgüven kazanmaları için köyleri gezerek ücretsiz saç kesimi yaptığını ifade eden Kızıl, "Bu projeyi başlatalı üç ay sonra tam bir sene olacak. İlk etapta Yozgat'tan başladık. İmkanlarımız doğrultusunda yakın yerlere gidebiliyoruz ve oralardaki kız çocuklarımızın ücretsiz saçlarını kesiyoruz. Kız çocuklarımızın özgüvenlerini kazanmaları için böyle bir proje başlattık. Genelde erkek çocuklarımızın köyde imkansızlıktan dolayı saçlarını babaları veya anneleri kesiyor. Biz de çocuklarımız özgüvenlerini kazansın diyerekten onlar için köylere gidiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 13 tane köye giderek, 74 tane çocuğumuza ulaştık ve çocuklardan hiçbir ücret talep etmedik. Kız çocuklarımızın özgüvenlerini kazanarak, artık 'Saçımı anne sen kesme, beni kuaföre götür' diyebilmesi için onların yanındayız. Çocuklarımızın aynaya bakıp, kendilerini güzel hissetmeleri için bu projeyi yapıyoruz" dedi.
Maddi imkanları nedeniyle şimdilik yakın köylere gidebildiğini aktaran Kızıl, "Daha uzak yerlere de tabii ki gitmek isteriz ancak maddi gücümüz buralara yetiyor. İnsanlar, sosyal medya hesabımızı takip ederlerse daha çok güçleniriz ve daha fazla çocuğa ulaşırız. Hem çocuklarımız çok mutlu olmuş olur hem de hedefimize ulaşmış oluruz. Kuaför arkadaşlarımın da bu konularda duyarlı olmaları halinde projeyi büyüterek her ilde yapılması için geliştirebilirler. Umarım başlattığımız proje hedefleri doğrultusunda devam eder" diye konuştu.
İsmail Kızıl'ın yürüttüğü projenin Türkiye genelindeki tüm kız çocuklarına ulaşmasını istediklerini belirten Merve Şimşek, "Kızım Rüya'yla birlikte İsmail Bey'in bu güzel etkinliğine biz de katıldık. Kızımın saçları harika oldu, sağ olsunlar. İnşallah tüm Türkiye, İsmail Bey'in bu güzel etkinliğinden faydalanır. Her yere gitmesini dileriz" şeklinde konuştu.