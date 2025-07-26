Yozgat'ın 'Sarı Mektep'i 130 yıl sonra bile tarih yazıyor: Kimler yetişti kimler!

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Yozgat Lisesi'nde 7 yıldır görev yapan Mustafa Telli, "Türk siyaset hayatında önemli bir yeri olan Yozgat Lisesi çok büyük insanlar yetiştirmiş, kadim liselerden birisidir. Yozgatlılar bu okulu ‘Taş Mektep’ ya da ‘Sarı Mektep’ olarak da adlandırıyorlar. 2017 yılında 81 İl Eğitim Tarih Müzesi kuruldu. Yozgat’taki İl Eğitim Tarih Müzesi de Yozgat Lisesi bünyesinde halkımıza açıktır. Eserlerin tamamı Yozgat Lisesi’ne ait materyallerdir. Ders kitapları, fizik-biyoloji laboratuvar malzemeleri vardır.