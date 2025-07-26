Yozgat'ın 'Sarı Mektep'i 130 yıl sonra bile tarih yazıyor: Kimler yetişti kimler!
Kaynak : İHA
Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminden bugüne, tam 130 yıldır ayakta duran Yozgat Lisesi, sadece bir eğitim yuvası değil, adeta yaşayan bir tarih. 1895 yılında "Yozgat Mektebi Sultanisi" adıyla açılan bu eşsiz yapı, sayısız önemli isme ev sahipliği yaptı. Geçmişten günümüze eğitimin ve bilginin ışığını taşıyan Yozgat Lisesi, şehrin kalbinde zamana meydan okuyor.
Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan Yozgat Lisesi, 130 yıldır ayakta durarak sayısız öğrenci yetiştiriyor.
Dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Yozgat Mektebi Sultanisi, açıldığı günden bu yana sayısız mezun verdi.
Güncel adı Yozgat Lisesi olan ve 1895’ten içerisinden önemli kişiler mezun eden lise, tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Köklü tarihi ve nitelikli eğitimiyle zamana meydan okuyan lise, aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesine sahip olmasıyla biliniyor. Şehrin merkezi noktasında bulunan Yozgat Lisesi, eşsiz mimari yapısıyla da göz kamaştırıyor.
Yozgat Lisesi'nde 7 yıldır görev yapan Mustafa Telli, "Türk siyaset hayatında önemli bir yeri olan Yozgat Lisesi çok büyük insanlar yetiştirmiş, kadim liselerden birisidir. Yozgatlılar bu okulu ‘Taş Mektep’ ya da ‘Sarı Mektep’ olarak da adlandırıyorlar. 2017 yılında 81 İl Eğitim Tarih Müzesi kuruldu. Yozgat’taki İl Eğitim Tarih Müzesi de Yozgat Lisesi bünyesinde halkımıza açıktır. Eserlerin tamamı Yozgat Lisesi’ne ait materyallerdir. Ders kitapları, fizik-biyoloji laboratuvar malzemeleri vardır.
Okul aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesidir. Dışarıdan gelen ziyaretçiler araştırmalarını yapabilirler. Öğrenciler ödünç eser alabiliyorlar. Kütüphanede barkod sistemine geçiyoruz" dedi.
Okuldan yetişmiş önemli kişilerden söz eden Telli, "Örneğin Cemil Çiçek’in dosyasını görebilirsiniz. Okulumuzun siyaset yönü biraz daha fazla. Lütfullah Kayalar, Ali Keven, Celal Köse, Kazım Arslan, Yusuf Başer, Haşim Kılıç, Cemalettin Koçak, Ertuğrul Kapusuzoğlu, Taha Akyol buralardan geçmişler. Yozgat’ın medarıiftiharı bu isimler. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.