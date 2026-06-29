Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

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Pekkara, "Bu sene arpa hasadımıza yağışlar dolayısıyla biraz geç başladık. Ancak verim oldukça iyi. Geçtiğimiz yıllarda dekarda 400-500 kilogram ürün aldığımız tarlalardan bu yıl hesaplamalarımıza göre yaklaşık 650 kilogram verim bekliyoruz. Bu sene çiftçimizin yüzü gülüyor. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi.