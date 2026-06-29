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Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

29.06.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:

Yozgat'ta Yerköy ve Sekili bölgesindeki tarım arazilerinde sezonun ilk arpa hasadı başladı.

1Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girerken, çiftçiler de bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesaiye başladı.

2Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

Sabahın erken saatlerinde tarlalara çıkan üreticiler, akşam saatlerine kadar hasat çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışların verimi olumlu yönde etkilediğini belirten çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

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3Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

Emekli olduktan sonra Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyünde çiftçilik yapmaya başlayan Recep Pekkara, bu yıl hasadın yağışlar nedeniyle geçen yıllara göre biraz geç başladığını söyledi.

4Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

Pekkara, "Bu sene arpa hasadımıza yağışlar dolayısıyla biraz geç başladık. Ancak verim oldukça iyi. Geçtiğimiz yıllarda dekarda 400-500 kilogram ürün aldığımız tarlalardan bu yıl hesaplamalarımıza göre yaklaşık 650 kilogram verim bekliyoruz. Bu sene çiftçimizin yüzü gülüyor. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi.

5Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı

Verimden memnun olduklarını ifade eden üreticiler, hasat sezonunun kazasız belasız tamamlanmasını dileyerek, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni etti.

6Yozgat'ın beklediği oldu: Sezonun ilk hasadında kilo dekar başına verim arttı