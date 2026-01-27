Yozgat'ı bilen buraya uğramada gitmiyor! 60 metrede tarih yatıyor

5





Yöre halkından Mustafa Mengüşoğlu, köprünün geçmişteki önemine dikkat çekerek, "Bu köprünün tarihi yani anlatılanlara göre bin yıllık bir tarihi var. Bu köprü Yozgat'la Kırşehir'in köylerini birbirine bağlayan bir köydür. Çiçekdağı ile Yerköy arasındaki bütün köylerini birbirine bağlıyor. En az atmış, yetmiş köy var" dedi.2019 yılında tadilattan geçirilen tarihi köprü, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine kapatıldı.



Günümüzde yalnızca yaya geçişine izin verilen köprü, sahip olduğu tarihi ve mimari özelliklerle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.