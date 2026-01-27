Yozgat'ı bilen buraya uğramada gitmiyor! 60 metrede tarih yatıyor
Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında Tuzla Köprüsü ya da Sekili Köprüsü olarak bilinen tarihi köprü, Selçuklu dönemine uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Delice Irmağı üzerinde kurulu olan tarihi yapı, aradan geçen asırlara rağmen sapasağlam yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.
Kızılırmak Nehri’nin en uzun kolu olan Delice Irmağı üzerinde, kuzey-güney istikametinde inşa edilen köprü yaklaşık 60 metre uzunluğunda bulunuyor. Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyleri ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı köyleri birbirine bağlayan köprü, geçmişte bölge ulaşımında önemli bir rol üstlendi.
Ortadaki en yüksek kemer olmak üzere, ırmak kenarlarına doğru küçülen toplam dört adet sivri kemerli açıklıktan oluşan köprü, tamamen kesme taştan inşa edildi. Köprünün üst kısmında düzgün kesme taştan yapılmış korkuluklar yer alıyor. En büyük kemeri yaklaşık 11,20 metre açıklığında ve 5,50 metre yüksekliğinde olan yapı, 4,20 ile 4,50 metre genişliğe sahip bulunuyor.
Üzerinde kitabe bulunmayan köprünün kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmezken, mimari özellikleri yapının Selçuklu dönemine, 13. yüzyıl ortalarına tarihlendirilebileceğini gösteriyor. Köprünün yakınlarında bulunan ve Selçuklu dönemine ait olduğu bilinen Sekili (Delicesu) Han kalıntıları da bu durumu doğrular nitelikte.
Tabliyesi her iki yakadan orta noktaya doğru yükselen ve bu özelliğiyle ‘dik köprü’ sınıfında yer alan tarihi yapıda, kemer gözlerinin birleştiği noktalarda mahmuzlar bulunuyor. Tuzla köprüsü, kesme taş ve düzgün moloz taş kullanılarak inşa edilmiş.
Yöre halkından Mustafa Mengüşoğlu, köprünün geçmişteki önemine dikkat çekerek, "Bu köprünün tarihi yani anlatılanlara göre bin yıllık bir tarihi var. Bu köprü Yozgat'la Kırşehir'in köylerini birbirine bağlayan bir köydür. Çiçekdağı ile Yerköy arasındaki bütün köylerini birbirine bağlıyor. En az atmış, yetmiş köy var" dedi.2019 yılında tadilattan geçirilen tarihi köprü, yapılan çalışmaların ardından araç trafiğine kapatıldı.
Günümüzde yalnızca yaya geçişine izin verilen köprü, sahip olduğu tarihi ve mimari özelliklerle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.