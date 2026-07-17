Yozgat Sorgun'da yılın ilk bal hasadı başladı! Altın sarısı petekler görücüye çıktı!

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Sorfest 2026 bünyesinde ilk kez ‘En İyi Bal’ yarışması düzenleneceğini açıklayan Ekinci, yarışmanın Yozgat ve ilçelerinden herkesin katılımına açık olacağını ve tatlı bir rekabet içereceğini belirtti.



Hasat programı, Başkan Ekinci'nin üreticilere bol kazançlı bir sezon dilemesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.