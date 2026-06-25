Yomra'da 300 milyon TL'lik adrenalin yatırımı! Saatte 40 kilometre hıza ulaşıyor, Karadeniz’in en uzun macera parkurunda sona gelindi

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Proje ile ilgili bilgiler veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dağ kızağının son düzenlemelerinin yapıldığını belirterek "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Trabzon'un ve Karadeniz'in turizmine kazandırılmış olacak. Burası sadece dağ kızağı olarak değil bir turizm destinasyon sahası olacak. Restoranları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları, hediyelik satış noktaları ve yürüyüş yolları ile bir günün tamamının geçirebileceği bir turizm bölgesi oluyor. Hava şartları nedeniyle çeşitli gecikmeler oldu. Normalde Mayıs ayının sonu gibi planlamamız vardı ama ağır kış şartları nedeniyle 1 aylık sarkma oldu. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmiş olacak" dedi. Dağ kızağının 850 metre uzunluğu olduğunu vurgulayan Başkan Bıyık, "Bu uzunlukla Karadeniz'in en uzun dağ kızağına ulaşmış oluyoruz. Gerçekten hem manzarasıyla hem modernizasyonu ile hem güvenliği ile hem de en son teknoloji ile yapılmış dağ kızağı vatandaşımızın karşısına çıkmış olacak. Karadeniz Bölgesi'ne, Trabzon'a gelen turistleri eğer biz zenginleştirmezsek burada zaman geçirebilecekleri farklı alanlara yönlendiremezsek sürekli gelip dağ, bayır, orman ve dere gezdikten sonra belli bir zaman sonra bir anlamı kalmamış olacak. O yüzden buraya gelin insanların işte Yomra‘da dağ kızağına gelip bir tam gün geçirebilirse işte başka bir ilçemizde başka bir yatırıma gidip bir tam gün geçirebilirse bir gün Uzungöl‘e giderse bir gün Maçka‘ye giderse bir gün Beşikdüzü‘nde teleferiğe giderse buraya bir haftalığına gelen turiste bir haftalık tur düzenlenebilir. O zaman işte gerçekten turist bir Trabzon'a gittiğimiz zaman zaman geçirebilecek olduğumuz bir alanlar var denilebilir" şeklinde konuştu.