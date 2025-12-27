Yoğun kar yağışı ve yağmur kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den hava durumu raporuyla 38 ili uyardı

15

MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu



ÇANAKKALE 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı



İSTANBUL 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam Anadolu yakası ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde il geneli yağmurlu



KIRKLARELİ -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu