Yoğun kar yağışı ve yağmur kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den hava durumu raporuyla 38 ili uyardı
Son dakika haberine göre yoğun kar yağışı yurtta etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu (Bilecik hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon ve Şanlıurfa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Ankara ve Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağış ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte İç Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 12 ile turuncu kodlu, 26 ile ise sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Ağrı, Iğdır, Muş, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağış ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
12 KENT İÇİN "TURUNCU", 26 İL İÇİN "SARI" KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI
Turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
Sarı kodlu uyarı verilen ille şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Hakikaten tam bir kış havası. Şile'de bu kadar çok dalga her zaman olmaz. Kış kendisini iyice hissettirmeye başladı. İstanbul'da bugün kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ama çok hafifti.
3 damla yağmurun arasında 1 tane kar tanesi vardı herhalde. Bugün ve yarın yine İstanbul'da yağmur var esasında. Kar pek gözükmüyor. Yarın gece yani pazar gecesi sabaha karşı karla karışık yağmur yapacak yine kuzey ilçelerinde. Daha çok Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur ama genelde İstanbul yağmur şeklinde İstanbul geçirecek hafta sonunu. Şu anda 7 derece hava. Yarın 1 derece daha düşer.
YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Pazartesi günü bir lodos girişi var. Lodosla birlikte 9-10 dereceye çıkar. Salı günü ise 12 dereceye çıkacak. Bu geçici bir ısınma olacak. Çarşamba günü yani 2025'in son günü sıcaklık iyice düşecek.
O zaman da bir karla karışık yağmur hatta yükseklerde kar yağışı yapabilir. Yani yılbaşına gireceğimiz akşam. Yüzde 70-80'e kadar çıktı beklenti çarşamba günü akşam. Ayın 1'inde de karla karışık yağmur İstanbul'da olabilir. Ama Avrupa Yakası'nda değil de Anadolu Yakası'nda daha çok gözüküyor.
"BİR GÜNDE 30 SANTİM KAR YAPACAK"
Bugün Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney doğusunda çok kuvvetli kar var. Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Kastamonu'da çok kuvvetli kar yağışı var. Bir günde 30 santim kar yapacak. Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı var. Bu kuvvetli kar yağışı buralarda ulaşımı da engelleyecektir.
"ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRACAK"
Ankara'da kar var. Bugün sabah saatlerinde oldu kar. Ama yarın öğleden sonra Ankara'da biraz daha fazla kar yağışı var. 31 Aralık'ta yine Ankara'da kar yağışı gözüküyor. Kar yağışı tüm Türkiye'de devam edecek. Marmara'da karla karışık yağmur var ama Marmara'nın doğusunda."
İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLUYOR
hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam Anadolu yakası ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde il geneli yağmurlu
KIRKLARELİ -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
MUĞLA -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA -4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BOLU -3°C, 1°CÇok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 5°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
SİNOP 3°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 2°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı, Iğdır ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -11°C, -8°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KARS -12°C, -7°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -7°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, -1°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt, Mardin ve Batman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BATMAN -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı