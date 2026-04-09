Yıllardır kayıp veriyordu, çözümü 1 torba kireçte buldu: Hayat kurtaran yöntemi açıkladı

2

Yaklaşık 15-20 yıldır damızlık keçi yetiştiriciliği yapan Taştan, ahır hijyenine verdiği önem sayesinde sürüsünde olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Keçi yetiştiricisi Erkan Taştan, bu yıl özellikle ahırlara serptiği kirecin hayvan sağlığı açısından faydasını gördüğünü ifade ederek "Yaklaşık 15-20 yıldır damızlık keçi yetiştiriciliği yapıyorum. Dört yüz anaç keçim var. Bu yıl Allah’a şükür doğumlarda hayvan kaybım olmadı. Oğlaklar doğdu ama biraz ufak tefek oldu. Bu sene kirece özellikle önem verdim. Kireç kullandığımız için hayvan ölümleri yaşanmadığını düşünüyorum. Diğer yıllarda kireç kullanmıyorduk ve ölümler daha fazla oluyordu" dedi.