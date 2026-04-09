Yıllardır kayıp veriyordu, çözümü 1 torba kireçte buldu: Hayat kurtaran yöntemi açıkladı
Yozgat’ta yıllardır damızlık keçi yetiştiren Erkan Taştan, her doğum döneminde yaşadığı hayvan kayıplarına karşı yeni bir yöntem denedi. Ahır zeminine serptiği bir torba kireçle mikrobu kıran ve hastalıkların önüne geçen besici, bu yöntemle yıl içinde tek bir oğlak bile kaybetmedi.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesinde keçi yetiştiriciliği yapan Erkan Taştan, bu yıl ahırlarda uyguladığı kireç yöntemi sayesinde doğum döneminde hayvan ölümlerinin yaşanmadığını söyledi.
Yaklaşık 15-20 yıldır damızlık keçi yetiştiriciliği yapan Taştan, ahır hijyenine verdiği önem sayesinde sürüsünde olumlu sonuçlar aldığını belirtti. Keçi yetiştiricisi Erkan Taştan, bu yıl özellikle ahırlara serptiği kirecin hayvan sağlığı açısından faydasını gördüğünü ifade ederek "Yaklaşık 15-20 yıldır damızlık keçi yetiştiriciliği yapıyorum. Dört yüz anaç keçim var. Bu yıl Allah’a şükür doğumlarda hayvan kaybım olmadı. Oğlaklar doğdu ama biraz ufak tefek oldu. Bu sene kirece özellikle önem verdim. Kireç kullandığımız için hayvan ölümleri yaşanmadığını düşünüyorum. Diğer yıllarda kireç kullanmıyorduk ve ölümler daha fazla oluyordu" dedi.
Kirecin ahır hijyenine katkı sağladığını düşündüğünü belirten Taştan, besicilere de tavsiyede bulundu. Ahırlarda kullanılan kirecin hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu düşündüğünü söyleyen Taştan, "Kirecin mikrobu kırdığına ve hayvanlar için faydalı olduğuna inanıyorum. Abartmadan, hayvanların yattığı ve gezdiği yerlere azar azar serpilmesini tavsiye ederim. Bit ve pire gibi parazitleri azaltıyor, mikrobu kırıyor. İshalin çoğalmasını da engellediğini düşünüyorum. Bu kirecin faydası var" ifadelerini kullandı.
Sürüsünü büyütmek için dişi oğlakları damızlık olarak ayırdığını belirten Taştan, keçi yetiştiriciliğinde planlı çalıştığını dile getirerek, "Dişi oğlakları damızlık olarak kendime bırakıyorum. Yaşlanan ana keçileri ise satıyorum. Erkek oğlakları da imkânım olursa kurban dönemine kadar yetiştiriyorum, olmazsa satıyorum. Oğlaklar temmuz ayının ortasına kadar annelerini emiyor. Oğlakları sattıktan sonra keçilerin memeleri zarar görmesin diye sağım yapıyoruz. Elde ettiğimiz sütü yoğurt, peynir ve süt olarak satıyoruz" şeklinde konuştu.
İlçeye yakın olmaları nedeniyle süt ürünlerine talebin fazla olduğunu söyleyen Taştan, özellikle yaz aylarında satışların arttığını belirterek, "Akdağmadeni ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktayız. Bu yüzden talep oldukça fazla oluyor. Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle sütü yetiştirmekte zorlanıyoruz. Önceden sağımı elle yapıyorduk ve oldukça yorucu oluyordu. Şimdi makineyle sağım yapıyoruz. Makine iki dakika içinde sağımı tamamlıyor" dedi.