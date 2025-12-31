Yılbaşında en çok yapılan tatlılar! 2026 yılbaşında hangi tatlı yapılır? İşte en kolay ve lezzetli yılbaşı tatlıları
Yılbaşı gecesine tat katmak, sevdiklerinizle güzel anılar paylaşmak ve sofralarınızı taçlandırmak için birbirinden lezzetli tatlılar tercih edebilirsiniz. Farklı damak zevklerine hitap eden yılbaşı tatlılarını sizin için derledik. İşte yapımı kolay, tadı unutulmaz yılbaşı tatlıları ve tarifleri...
Yılbaşı Kurabiyeleri: Renkli şekerlemelerle süslenmiş, yılbaşı figürleriyle şekillendirilmiş kurabiyeler sıkça tercih edilir.Yılbaşı Pastası: Özel olarak hazırlanan ve genellikle yılbaşı temalı süslemelerle donatılan pastalar, kutlamalarda masanın vazgeçilmezleri arasında yer alır.
Trüf Çikolatalar: El yapımı trüf çikolatalar, farklı lezzetlerde ve renklerde hazırlanarak yılbaşı sofralarını şenlendirir.Panettone, özellikle İtalyan mutfağında nadir lezzetlerden biridir. İnce kabuklu, hafif ve yumuşak dokulu bu özel ekmek, genellikle yılbaşı ve özel günlerde sofraları süsler. Ev yapımı Panettone ise bu özel lezzeti evinize taşımanın harika bir yoludur. İtalyanca'da "büyük ekmek" anlamına gelen Panettone, içindeki kuru meyveler, badem ve özel baharatlarıyla eşsiz bir tat sunar. Şimdi, evinizde keyifli bir şekilde yapabileceğiniz bu nefis Panettone tarifi ile unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşamaya hazır olun…
Panettone: İtalyan mutfağına ait olan bu özel ekmek, kuru meyve ve kuruyemiş içerir.
Dilimlenerek servis edilir ve genellikle şekerleme veya çikolata sosuyla süslenir.
Yılbaşı Lokumu: Renkli ve şekilli lokumlar, yılbaşı sofralarının tatlı bir lezzetini oluşturur.
Mürdüm Eriği Reçeli: Yılbaşında sıkça tüketilen bir diğer tatlı ise mürdüm eriği reçelidir. Özellikle kahvaltılarda veya tatlı krizlerinde tercih edilir.
Cheesecake: Yılbaşında çeşitli meyve sosları veya çikolata ile süslenmiş cheesecake, tatlı sofralarını zenginleştirir.
Kış Püresi: Farklı kış meyvelerinden hazırlanan püreler, yılbaşı sofralarında hafif ve sağlıklı bir tatlı seçeneği olabilir.
Malzemeler:
Başlangıç
1/2 su bardağı süt (ılık)
1 paket (7 gram) instant maya
1 su bardağı un
Hamur İçin:
3,5 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
1/2 çay bardağı süt (oda sıcaklığında)
4 büyük yumurta (oda sıcaklığında)
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tuz
200 gram tereyağı (oda sıcaklığında ve küçük parçalara kesilmiş)
Yarım su bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı kavrulmuş doğranmış badem (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı kavrulmuş doğranmış karanfil (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı kavrulmuş doğranmış portakal kabuğu (isteğe bağlı)
Yapılışı:Starter (Başlangıç) için, sütü ılık bir kaba alın. İçine mayayı ekleyip karıştırın. Ardından unu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Üzerini streç film ile kapatıp, oda sıcaklığında 1-2 saat bekletin.
Hamur için, bir karıştırma kabında un, şeker, süt, yumurta, bal ve tuzu ekleyin. Başlangıç hamurunu (starter) da ilave edip yoğurun.
Yumuşak bir hamur oluşturduktan sonra, tereyağını ekleyin ve hamurun içine iyice yedirin.
Hamuru streç film ile kapatıp, oda sıcaklığında 1.5-2 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamurun iki katına çıkması gerekiyor.
Mayalanan hamuru un serpilmiş bir tezgaha alın. Üzerine kuru üzüm, kavrulmuş badem, karanfil ve portakal kabuğunu ekleyip yoğurun.
Hamuru yağlı kağıt serili bir panetton kalıbına alın. Üzerini streç film ile kapatıp, tekrar mayalanmaya bırakın.
Hamurun iki katına çıkmasını bekleyin. Bu süre yaklaşık olarak 1.5-2 saat sürebilir.
Fırını önceden 175 dereceye ısıtın. Panettone hamurunun üstüne bir bıçakla çapraz bir şekilde çizik atın.
30-35 dakika kadar pişirin. Üzeri kızardığında ve içine batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar kontrol edin.
Fırından çıkan panettonenizi soğumaya bırakın. Ardından dilimleyip servis yapabilirsiniz.