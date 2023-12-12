Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?
Yeni yıl, yeni umut demek. Yılbaşı her kültürde faklı ritüeli barındırır, herkesin yeni yılı karşılama şekli birbirinden farklı olabiliyor. Yılbaşında yapılan ritüellerden biri de 12 üzüm yemek. Söz konusu geleneğin sosyal medyada gündem olması, vatandaşların gelenekle ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?
• 12 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme: