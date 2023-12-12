Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?

Yılbaşında 12 üzüm yeme tarihi

Resmi arşivlere göre 1893 yılında İspanya'da başlayan ve daha sonrasında bazı Güney Amerika ülkelerine de sıçrayan, yeni yılda şans ve bereket getirdiği inancıyla 31 Aralık gece yarısında her ayı temsilen 12 üzüm yeme geleneği, 1901'de bir grup Madridlinin 31 Aralık gecesi Puerta del Sol Meydanı'nda toplanıp 12'şer üzümü yemesiyle merkezileşiyor.