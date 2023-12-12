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GündemYılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?
HaberlerGündem Haberleri Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?
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Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?

Yeni yıl, yeni umut demek. Yılbaşı her kültürde faklı ritüeli barındırır, herkesin yeni yılı karşılama şekli birbirinden farklı olabiliyor. Yılbaşında yapılan ritüellerden biri de 12 üzüm yemek. Söz konusu geleneğin sosyal medyada gündem olması, vatandaşların gelenekle ilgili araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir? Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor?

• 12 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 15:25 • Son Güncelleme:
1Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor

İspanya'da 100 yıldan fazla süredir, Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda yapılan geleneksel yılbaşı kutlaması masa altında 12 üzüm yemek ile ilgili merak edilenler arttı. İşte Yılbaşında 12 üzüm yemenin anlamı ve Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi…

2Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek

Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek?

Yılbaşı gecesi saatin her vuruşunda bir tane olmak üzere 12 üzüm yenilir. Bu, 12 ay boyunca iyi şans anlamına gelir.

3Yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir

Yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir?

İspanya’da birbirinden lezzetli yemeklerle donatılmış geniş ve kalabalık masaların olmazsa olmazı üzümlerdir. Yeni yılı İspanya’da geçiriyorsanız 24.00’den önce her çan çaldığında bir adet üzüm yiyerek bu geleneğe ortak olabilirsiniz. Üzüm yeme işlemini 12 kere yaparak, saat 24.00’ü gösterene kadar üzümleri ağzınızda tutmayı başarmak. Bu geleneğin şanslı getireceğine inanılır.

4Yılbaşında 12 üzüm yeme tarihi

Yılbaşında 12 üzüm yeme tarihi

Resmi arşivlere göre 1893 yılında İspanya'da başlayan ve daha sonrasında bazı Güney Amerika ülkelerine de sıçrayan, yeni yılda şans ve bereket getirdiği inancıyla 31 Aralık gece yarısında her ayı temsilen 12 üzüm yeme geleneği, 1901'de bir grup Madridlinin 31 Aralık gecesi Puerta del Sol Meydanı'nda toplanıp 12'şer üzümü yemesiyle merkezileşiyor.

5Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor

1962 yılından itibaren İspanya devlet televizyonu tarafından her yılbaşı gecesi bu meydandan canlı yayın yapılırken, İspanyollar saat kulesinin çanının sesleri eşliğinde yenilen 12 üzümle yeni yıla giriyor.

6Yılbaşında 12 üzüm yemek ne demek, yılbaşında masa altında üzüm yemek ne anlama gelir Yılbaşında 12 üzüm yemenin tarihi ne zamana dayanıyor

Geleneğe göre meydandaki saat kulesinin çanı saat 00.00'a gelmeden 35 saniye önce çalmaya başlayıp, her 3 saniye de bir çalınan çanda tek üzüm yenilerek 12. üzümün yenilmesiyle yeni yıla giriş yapılıyor.